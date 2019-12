Robbie Williams est l’invité d’honneur du concours Miss France 2020

Posted by Jérémy R. on

Le chanteur britannique Robbie Williams est l’invité d’honneur de la prestigieuse cérémonie du concours Miss France 2020.

TF1 et le comité miss France s’apprêtent à élire la Miss France 2020 ce samedi 14 décembre.

Pour cette grande soirée annuelle, la première chaîne a pu compter sur la présence du chanteur britannique, Robbie Williams qui a inauguré cette 90e élection de Miss France qui se déroule cette année au Dôme de Marseille.

Le chanteur international, de passage à Paris, a donc accepté de venir chanter en direct. Robbie Williams qui vient de sortir un nouvel album intitulé « The Christmas Present » pour les fêtes de fin d’année. Dans cet album en deux parties, le chanteur y interprète en premier lieu, les célèbres chants traditionnels de la période comme « Let It Snow » ou encore « It’s A Wonderful Life » ect…

En deuxième partie de son album, Robbie Williams y interprète ses nouveaux titres comme « Time For Change » ou encre « Home » qu’il a composé avec son équipe.

Pour cette nouvelle élection Miss France 2020, trente reines de beauté régionales âgées de 18 à 24 ans sont en compétition pour succéder à Miss France 2019, Vaimalama Chaves, Miss Thaïti 2018 et ainsi remporter le prestigieux titre de Miss France 2020.