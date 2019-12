Les expressions populaires de Game of Thrones

Posted by Jérémy R. on. Updated:

[Article Sponsorisé]

Game of Thrones, c’est la série évènement qui a marqué les esprits grâce à un scénario en béton et un casting de rêve. La série est à succès est aussi connue pour ces expressions.

Suivie par des millions de fans à travers le monde, Game of Thrones reste et restera l’une des séries la plus emblématique des années 2000.

La série est également connue pour ses nombreuses expressions qui ont popularisé Game of Thrones. Des expressions games of thrones reprisent en boucle par les fans de la série.

Notamment dans la saison 7, l’une des saisons la plus courte de l’histoire de la série, qui compte seulement 7 épisodes mais qui est toutefois bourrée d’expressions.

Alors il était évident qu’au cours de l’ultime épisode, les fans ont été nombreux à lâcher une petite larme après la toute dernière scène de GOT. D’autant plus lorsque l’on sait que la série s’est arrêtée après huit saisons.

Une saison qui ne s’est pas terminée sans quelques bourdes scénaristiques. A noter d’abord l’incroyable oubli d’un gobelet Starbucks, sur une table de banquet dans l’épisode 4. Puis quelques épisodes plus loin, ce sont des bouteilles d’eau qui se trouvaient au pied des acteurs dans l’une des scène finale de l’ultime épisode de la saison 8 qui n’ont visiblement pas été supprimées en post-production. Mise à part ces petits soucis techniques qui n’ont pas manqué de faire énormément réagir sur les réseaux sociaux, la dernière saison a été un succès. Et les effets spéciaux ne manquaient pas dans cette saison finale riche en rebondissements.

Nous vous avons fait une petite sélection des expressions populaires qui ont marqué l’histoire de cette série fantastique. Et pour ne pas spoiler celles et ceux qui souhaiteraient découvrir cette série, nous n’avons pas donné les noms des personnages, auteurs de ces expressions : « Brûlez-les dans leur maison, brûlez-les dans leurs lits », « La liberté de faire mes propres erreurs est tout ce que j’ai toujours voulu. », « Retiens la porte! », « Je ne suis pas venue ici pour parler grammaire. »

Reste à savoir si George R. R. Martin qui n’avait pas terminé d’écrire la suite de GOT, acceptera de tremper à nouveau sa plume dans l’encrier pour permettre aux réalisateurs de rouvrir une page de Game of Thrones.