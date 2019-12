Notre choix de série américaine pour l’année 2020

Posted by Edwige C. on

La pause hivernale des séries est lancé hormis quelque petites exceptions comme The Witcher ou encore You saison 2 qui arriveront avant la fin de l’année… Les séries comme Supernatural, Legacies, Riverdale reviendrons dans un mois avec leur deuxième partie.

Nous vous proposons de découvrir notre sélection de nouveautés séries 2020.

Katy Keene, cette nouveauté de CW sortira le 6 février 2020 avec pour actrice principale Lucy Hale (connu pour son rôle dans Pretty Little Liar). La personnage est tiré des comics Archies (Riverdale). Une jeune femme qui souhaite faire sa place dans la métropole New Yorkaise.

Jurassic World : Camp Creaceous la date de sortie n’a pas encore été annoncée mais cette série d’animation arrivera sur Netflix pour l’année 2020. Un groupe de 6 adolescents ont été choisi pour vivre l’expérience Jurassic sur l’ile Isla Nubar. Malheureusement pour eux ils se retrouvent coincés dans une environnement très hostile sans aucuns moyens de communication.

Star Trek: Picard, l’histoire se déroulera 18 ans après les évènements de Star Trek Nemesis. Jean-Luc Picard sera interprété par Patrick Stewart un rôle qu’il connait très bien car il a joué le personnage dans les années 90 dans la série Star Trek Nouvelle Génération. La série sera diffusé sur CBS et Amazon prime UK a partir du 23 janvier 2020.

Snowpiercer le nom vous rappel quelque chose ? Et bien cette série est inspirée du film Snowpiercer (2013) lui-même tiré de la BD Le Transperceneige. Jennifer Connelly sera le personnage principal du film donc très probablement la responsable du perce-neige. Cette immense train qui fait le tour du globe dans une monde apocalyptique ou la terre est inhabitable car recouverte de glace et de neige. La sortie est prévue au US sur TNT pour été 2020.

Zoey’s Extraordinary Playlist : La star de se show sera Jane Levy, elle incarnera Zoey Clarke une jeune femme qui suite a un événement perçoit les besoins et les humeurs des personnes qui l’entour sous forme de comédie musical. L’idée est un peu loufoque mais c’est une nouveauté à découvrir à partir du 7 janvier 2020 du NBC.

Falcon and the Winter Soldier : Disney + lance une nouvelle série dans sa gamme Marvel avec en acteur Sam Wilson et Bucky Barnes. Pour le moment pas de date officielle ni de teaser disponible.