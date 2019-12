Récupérer des données du disque externe Seagate

Posted by Jérémy R. on

Nous offrons une solution essayée et approuvée pour récupérer les fichiers supprimés d’un disque dur externe Seagate. Le logiciel de récupération de données EaseUS peut récupérer les données de Seagate ou de n’importe quelle marque de disque dur, disque dur SSD ou disque dur externe. Lisez la suite pour plus de détails.

Le disque dur externe Seagate vous fait bénéficier d’une capacité de stockage rapide et pratique instantanément aussi bien au travail qu’à la maison. Avec, vous pouvez enregistrer vos photos, votre musique, vos films, vos documents et même vos jeux préférés en voyage d’affaires ou en vacances. Mais parfois il arrive que Seagate tombe en panne et que des fichiers disparaissent.

Qu’est ce qui peut causer la perte de données Seagate ?

En général, la plupart des cas de perte de données sont causés par les raisons suivantes :

Panne logique

Une défaillance logique du disque dur se produit lorsqu’un disque dur ne peut pas se connecter en raison de problèmes non mécaniques. Les types courants de pannes logiques de disque dur comprennent : une suppression accidentelle, un formatage, un système corrompu et une attaque de virus.

Dommages physiques

En générale, les disques durs sont assez résistants quand ils sont manipulés et stockés correctement. Les problèmes physiques courants sont la surchauffe, l’eau et des surtensions. Les dommages physiques causés aux disques durs peuvent rendre la récupération de données très longue et difficile.

Panne mécanique

On observe des pannes mécaniques sur un disque dur lorsque les composants mobiles du disque dur cessent de fonctionner à cause de l’usure. Les têtes de lecture ou d’écriture, le bras de l’actionneur et les piles du disque dur se déplacent constamment pendant le fonctionnement normal. A cause de la nature extrêmement précise de la conception du disque dur, un petit problème mécanique peut empêcher le lecteur d’accéder aux données de l’utilisateur. Les symptômes courants des pannes de disque dur mécaniques sont : le non-montage du disque dur, un fonctionnement plutôt lent et la présence de fichiers corrompus.

Comment récupérer des fichiers sur le disque dur externe Seagate

Les problèmes de dommages physiques et de pannes mécaniques exigent un service de récupération de données professionnel. Mais heureusement, les problèmes logiques sur un disque dur Seagate peuvent être résolus grâce à un logiciel de récupération de données. Récupérer des données à partir du disque externe Seagate est simple comme bonjour si vous disposez d’un outil de récupération de disque dur efficace. Nous vous recommandons EaseUS Data Recovery Wizard. Il a beaucoup de points forts :

Il récupère les données de votre disque dur, de vos clés USB, de vos cartes mémoire ou d’autres périphériques de stockage.

Il récupère des fichiers, images, documents, vidéos, etc. perdus. (Plus de 250 types de fichiers)

Il supporte la plupart des marques de disque dur comme Seagate, Western Digital, Toshiba, Hitachi, Sandisk et plus.

Il prend en charge la récupération formatée, la récupération de partition perdue, la réparation de système d’exploitation, la récupération RAW, etc.

Premièrement, connectez le disque externe Seagate à l’ordinateur et assurez-vous qu’il puisse être reconnu par l’ordinateur. Puis suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une récupération de disque dur externe et récupérer vos données sur le lecteur externe :

En suivant ces trois étapes courtes, vous pourrez facilement récupérer vos données perdues à partir d’un disque dur externe Seagate.

Étape 1. Sous “Périphériques externes”, vous devriez voir apparaître le disque dur externe Seagate quand il sera correctement connecté à votre ordinateur. Sélectionnez le lecteur et cliquez sur le bouton Analyser.

Étape 2. Rapidement, le logiciel trouvera de plus en plus de données et les affichera dans les résultats de l’analyse.

Étape 3. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Filtrer pour localiser rapidement certains types de fichiers spécifiques dans les résultats. Sélectionnez les fichiers que vous voulez et cliquez sur le bouton Récupérer.

Conclusion

Si votre disque dur externe est corrompu, vous pouvez réparer le disque dur externe corrompu sans perdre des données. Et créez des sauvegardes sur le cloud ou sur votre disque dur. Sauvegarder régulièrement peut toujours vous rendre service. Si vous n’avez pas de sauvegarde, vous pouvez toujours nous demander de l’aide.