Ils sont déterminés jusqu’au bout ! Plusieurs cheminots appuyés par les syndicats CGT, bloquent depuis ce jeudi soir l’entrée du marché de Rungis situé dans le Val-de-Marne.

Les camions ne peuvent plus entrer dans le marché de Rungis depuis ce jeudi en fin de soirée. En cause, le blocage du plus grand marché de produits agro-alimentaires frais au monde par une centaine de cheminots et syndicats CGT qui militent contre la réforme de la retraite à point.

Aux environs de 00h40, les manifestants se sont regroupés devant le Min de Rungis à Chevilly-Larue avant d’en bloquer totalement l’accès aux camions qui sont nombreux à transiter dans la zone pendant les périodes de fin d’année.

Un cordon de CRS est arrivé sur place pour reprendre le contrôle de la situation mais quelques tensions sont en cours entre manifestants et force de l’ordre comme l’a constaté le journaliste Rémy Buisine présent sur place.



Des blocs en béton ont été posés devant les rails du tramway avant que ces derniers ne soient enlevés par les forces de l’ordre.