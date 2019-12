Posted by Jérémy R. on. Updated:

Depuis ce vendredi soir, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, montrant une jeune fille violée dans une cage a été signalée par de nombreux internautes.

La vidéo d’un viol a été diffusée ce vendredi soir sur le réseau social Twitter, avant que celle-ci ne soit largement signalée par les internautes.

Le Hashtag « JaiEteViolee » est rapidement apparu dans les tendances du réseau social, suscitant ainsi beaucoup de réactions de la part des internautes. Dans cette vidéo (que nous ne diffuserons pas), on peut-y voir une jeune fille violée par plusieurs individus dans une cage d’escalier. On peut également-y entendre l’un des individus parler : « Le revers que je vais te mettre. Y’a une équipe qui arrive là. Nous, on est les plus gentils. Tu vas caner (sic). »

Rapidement informés par les faits, les autorités ont annoncé qu’une enquête était en cours pour tenter de retrouver rapidement les auteurs de cet acte. Les policiers qui ont par ailleurs demandé aux internautes de ne pas relayer cette vidéo.

Les auteurs ont été interpellés

Ce samedi matin, les policiers ont annoncé avoir rapidement identifié les auteurs du viol présumé qui se serait produit dans l’Essonne. Ces derniers qui ont été interpellés dans la foulée grâce aux nombreux signalements.