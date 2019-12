Saulx-les-Chartreux : Un chauffard fauche mortellement un cheval et blesse sa cavalière

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Samedi soir, une cavalière et son cheval ont été fauchés par un automobiliste alors qu’ils se trouvaient au bord de la RD118, à Saulx les chartreux .

L’écurie du Triangle Vert située à Saulx-les-Chartreux (Essonne) est en deuil, après la perte de l’un de ses chevaux, décédé à la suite d’un accident de la route.

Dans un long message publié sur la page Facebook de l’établissement, Aurelie DAVAZE, la gérante de l’Écurie du Triangle Vert, est revenue sur les faits. Elle a ainsi raconté comment trois de ses cavalières se sont fait percuter par un automobiliste alors qu’elles se trouvaient au bord de la RD118, ce samedi 14 décembre.

Il a volontairement dévié sa trajectoire

Ces dernières qui revenaient d’une ballade, attendaient de pouvoir traverser l’intersection située au chemin de Villedieu et chemin de la Glissoire, qui traversent la RD118, lorsqu’un automobiliste, qui ne respectait visiblement pas les limitations de vitesse, a délibérément foncé sur les trois victimes et leurs chevaux, après avoir dévié sa trajectoire.

Marion, l’une des cavalières percutée sur le flanc gauche, a eu la jambe écrasée entre la voiture et son cheval, lui occasionnant ainsi plusieurs entorses à la jambe. Quant à Uhlan (son cheval), âgé de 11 ans, ce dernier s’est fracturé le fémur. Marion a été transporté à l’hôpital. L’animal qui a été de son côté transporté à la clinique, a été contraint d’être euthanasié, à cause de la gravité de ses blessures.

Une enquête a été ouverte

Une enquête a été ouverte à la suite de ce drame. L’individu qui avait pris la fuite après l’accident a pu être identifié par les gendarmes, comme l’a précisé la gérante de l’écurie. Et ceci grâce à la caméra embarquée qui était placée sur l’une des cavalières qui avait pu filmer la scène. Sur les images, on peut-y voir très clairement le modèle du véhicule et sa plaque d’immatriculation.

Une pétition pour faire changer les comportements

Depuis l’accident, une pétition a été lancée en ligne par l’Écurie du Triangle Vert pour que ce drame ne se reproduise plus et prévenir des dangers de cette route et ce secteur connu pour être particulièrement accidentogène.

Aurelie DAVAZE précise qu’un courrier a également été adressé au Maire de la commune de Saulx-les-Chartreux et au Comité Départemental de l’Essonne.

« j’espère vous inciter a nous aider a enfin obtenir des ralentisseurs et signalétiques appropriés à cet endroit que j’avais déjà demandé auparavant par anticipation sans obtenir aucune réponse. » explique la gérante dont la pétition a déjà recueillie plus de 8000 signataires en l’espace d’une semaine.