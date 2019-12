Grèves des transports : Montéa parodie le titre « All I want for Christmas »

Posted by Jérémy R. on





«Tout ce que je veux pour Noël c’est des trains». Voici le refrain d’une parodie du célèbre tube de Noël de Mariah Carey consacrée à la galère que connaissent les usagers des transports en commun depuis le début de la grève le 5 décembre dernier.

Sa vidéo a déjà été visionnée plus de 9000 fois en l’espace de trois jours. Dans cette reprise du célèbre tube de Noël de Maria Carey, la jeune chanteuse Montéa, raconte les galères dans les transports : « Les gens deviennent fous, tout ce que je veux pour Noël c’est des métros » chante cette dernière qui souhaite qu’une seule chose pour les fêtes : « Moi je ne veux pas grand chose pour Noël, moi je veux juste des métros et des bus si ce n’est pas trop »

La jeune femme expliquant dans sa chanson, ne pas pouvoir se payer un Uber, faute d’argent et que de « de toute façon les routes sont bouchées. » peut-on l’entendre dire dans l’un des couplets de sa chanson qui cartonne depuis sa mise en ligne. D’autant plus que la jeune femme a une voix magnifique. Peut-être le début du succès pour cette chanteuse disscrète sur les rréseaux sociaux et qui ne cumule que 300 abonnés sur sa page Youtube.