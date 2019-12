Essonne : Un crocodile rode-t-il dans une forêt de Grigny ?

Posted by Jérémy R. on

Canular ou dangereuse rencontre ? La vidéo d’un joggeur qui aurait aperçu un crocodile dans une forêt de la commune de Grigny dans l’Essonne suscite beaucoup d’interrogation.

Depuis quelques heures, une vidéo fait beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux.

Dans cette dernière filmée via un smartphone, on peut-y apercevoir un jeune homme qui semble courir dans une forêt lorsqu’il semble soudainement tomber nez à nez avec ce qui pourrait ressembler à un crocodile. Les images de cette rencontre plutôt insolite aurait été tournée le 24 décembre avant de devenir rapidement virale sur internet avec plus de 300.000 vues en l’espace de quelques heures.

Un crocodile à Grigny 😂😂 pic.twitter.com/oUdl5JD9Y1 — jādē 🌙 (@jadeetwit) December 25, 2019

L’animal n’a jamais été revu !

Sur la vidéo postée sur le réseau social Snapchat, l’auteur y a écrit la phrase suivante : « Kel bay y sa dans la forêt » ce qui signifie « quelle histoire, il y a ça dans la forêt » avant de prendre les jambes à son cou et de fuir les lieux.

La police rapidement prévenue, a mené l’enquête de son côté. Les autorités qui restent très prudentes sur la véracité de ces images puisque les policiers ont reçu aucun signalement, indiquant la présence de l’animal dans ce secteur. De son côté, préfecture a indiqué au Parisien qu’« Aucun appel d’urgence n’a été passé aux pompiers ni à la police pour signaler la présence de cette bête ».

Si il s’avère que cette vidéo est source d’un canular, le ou les auteurs de cette blague s’exposent à des poursuites judiciaires puisque des services de l’État ont été mobilisés.