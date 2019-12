Vœux de Noël : Emmanuel Macron s’abstient et provoque la colère de plusieurs personnalités de droite

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le chef de l’état n’a pas souhaité un joyeux Noël, provoquant ainsi la colère de plusieurs personnalités de droite qui n’ont pas mâché leurs mots.

Les réseaux sociaux du Président Emmanuel Macron sont restés muets les 24 et 25 décembre alors que plusieurs internautes attendaient les vœux du chef de l’état comme il l’avait fait en 2017 et 2018.

Mais cette année pas un mot… Et ce silence, de nombreuses personnalités politique de droite en ont été témoins. Et notamment des membres du parti politique du Rassemblement National comme Jordan Bardella ou encore Gilles Pennelle qui ont vivement réagi sur les réseaux sociaux.

« Beaucoup se sont déjà indigné et aperçu que le chef de l’état, que le Président de la République, n’a pas daigné souhaiter ‘Joyeux Noël’ à ses concitoyens. » Jordan Bardella

Dans une vidéo de deux minutes, le Vice-président du Rassemblement National et député Européen fait part de son indignation : « Beaucoup se sont déjà indigné et aperçu que le chef de l’état, que le Président de la République, n’a pas daigné souhaiter ‘Joyeux Noël’ à ses concitoyens. » avant que ce dernier n’ajoute « Je voulais vous faire part de mon indignation et je pense que nous sommes nombreux à le penser et à chaque fois qu’Emmanuel Macron s’adresse aux Français, c’est soit méprisant ou soit pour annoncer des mauvaises nouvelles (…) »

🔴 Nous sommes le 26 décembre et @EmmanuelMacron n’a pas daigné souhaiter « Joyeux Noël » aux Français !



Ça me choque, ça m’indigne et je pense ne pas être le seul ! pic.twitter.com/hSdwDrL5xA — Jordan Bardella (@J_Bardella) December 25, 2019

Bonjour @emmanuelmacron,

Je ne sais pas si vous êtes au courant mais quelques dizaines millions de Français viennent de fêter Noël et la naissance du Christ. Pourquoi avez-vous souhaité un bon "Iftar" aux musulmans mais êtes-vous resté silencieux pour Noël ? pic.twitter.com/3IyG0eCqov — Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) December 26, 2019

De son côté, l’ancienne ministre et députée européenne des Républicains, Nadine Morano, s’est exprimée sur l’absence du président sur ses voeux de Noël.

Dans un message qu’elle a posté il y a quelques heures sur son compte twitter, cette dernière déclare : « @EmmanuelMacron j’ai attendu, mais notre Président communicant professionnel n’a pas souhaité joyeux noël à son peuple… à part critiquer la France à l’étranger, l’aimer et honorer ses traditions, ses racines chrétiennes c’est si difficile ? Le nouveau monde est désolant ». Un message que la femme politique a accompagné d’une vidéo où l’on peut-y voir plusieurs présidents souhaiter de Joyeuses Fêtes de Noël à leurs citoyens avant de montrer une image de l’Élysée et du bureau du chef de l’état, vide. Un roulement de tambours survient puis un homme apparaît sur un fond noir avant de faire un joli doigt d’honneur. La vidéo se conclut par un enchaînement de plusieurs vidéos montrant des politiciens lancer la phrase « C’est ridicule » en référence à l’abstention d’Emmanuel Macron sur ses vœux de Noël.

.@EmmanuelMacron j’ai attendu, mais notre Président communicant professionnel n’a pas souhaité joyeux noël à son peuple… à part critiquer la France à l’étranger, l’aimer et honorer ses traditions, ses racines chrétiennes c’est si difficile ? Le nouveau monde est désolant https://t.co/MV05bNJG3b — Nadine Morano (@nadine__morano) December 25, 2019

Le chef de l’État va-t-il s’exprimer ?

Si pour le moment, Emmanuel Macron n’a pas officiellement réagi, celui-ci devrait s’exprimer dans les jours à venir comme l’a fait savoir l’Élysée à nos confrères du Parisien. « le chef de l’Etat aura une expression globale pour les fêtes de fin d’année lors de ses vœux du 31 décembre », l’Élysée qui a souligné que le président avait eu l’occasion de célébrer les fêtes de Noël avec les forces armées françaises basées en Côte d’Ivoire.