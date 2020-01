Nouvel An 2020 : 200 voitures brûlées à Strasbourg

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Voitures incendiées, pompiers agressés et policiers blessés ! La ville de Strasbourg a connu une nuit de la Saint-Sylvestre particulièrement chaotique.





Le passage de la nouvelle année ne s’est pas fait sans incidents. Et plus particulièrement à Strasbourg où la nuit a été la plus agitée en France.

Si aucun chiffre officiel ont été annoncés par la préfecture du Bas-Rhin, la nuit de la Saint-Sylvestre a été très compliquée pour les policiers et pompiers de Strasbourg qui ont dû faire face à de nombreux incidents.

Des policiers blessés et des pompiers agressés

Nos confrères de France Bleu annoncent que plus de 200 voitures auraient été incendiées dans la capitale alsacienne. Ces derniers précisent également que sept policiers ont été légèrement blessés par des éclats de mortiers.

Des pompiers ont également été agressés alors qu’ils étaient en train d’éteindre des feux de voitures. Des individus qui s’en sont également pris aux véhicules des secours qui ont subi des caillassages. Une situation « inadmissible » pour Thierry Carbiener, le président du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) qui a réagi sur son compte Facebook.

« Inadmissible ! Insupportable ! Guet-apens tendu à nos sapeurs-pompiers en mission d’extinction de voitures en feu, cette nuit, dans certains quartiers de l’Eurométropole. Pompiers blessés et choqués comme on ne l’imagine pas. Un vrai problème grave que cette atmosphère tendue de guérilla urbaine croissante, ultra-violente, en bandes organisées. » a-t-il déclaré avant de saluer le courage des secours. Le président du conseil d’administration qui a accompagné son poste de plusieurs clichés montrant les véhicules des pompiers vandalisés.