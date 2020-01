Posted by Jérémy R. on. Updated:

Ce vendredi, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant des salariés de l’entreprise « Le Slip Français » grimés en noir à l’occasion d’une soirée, a rapidement suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

Dans cette vidéo filmée lors d’une soirée privée et révélée par le compte Instagram « Décolonisons-nous », on peut-y voir des employés de l’entreprise « Le Slip Français » grimés en noir.

Sur les images, on y aperçoit deux femmes et un homme dont ce dernier imite de temps en temps les bruits d’un singe avec les gestes. Le tout sur fond de musique jouant « Saga Africa » et sous les rires des autres convives.

Une vidéo de la même soirée circule également sur Twitter. Selon le compte « Décolonisons-nous » , la vidéo montre plusieurs employés de cette société basée à Paris.

L’entreprise réagit et se dit « choqué »

Si la date de cette soirée reste inconnue, la vidéo partagée sur les réseaux sociaux, a rapidement suscité une profonde indignation de la part des internautes dont nombreux d’entre eux ont appelé au boycott de la société qui a réagit via un communiqué.

« Nous sommes choqués et nous condamnons fermement ces actes » a écrit la marque française qui précise que « les salariés concernés ont été covoqués et sanctionnés par la direction du Slip Français. » La société qui a publié un second communiqué dans lequel elle ajoute que « les 115 salariés ne se reconnaissent absolument pas dans ces agissements inadmissibles qui nous indignent. »

« Toute manifestation raciste ou à caractère discriminatoire n’est pas acceptable pour notre entreprise » a confirmé le communiqué de l’entreprise. Créée en 2011, la société Le Slip Français fabrique des vêtements Made in France de qualité pour homme et femme.

Notre position suite aux faits diffusés ces derniers jours sur les réseaux sociaux. pic.twitter.com/CgirMjxYzw — Le Slip Français (@LeSlipFrancais) January 3, 2020