Salon de jardin : présentation et utilité

Aujourd’hui, outre le salon d’intérieur, il est possible d’aménager un salon sur sa terrasse ou dans son jardin pour rendre sa demeure plus chaleureuse et conviviale. Entre le hamac, les balancelles, des canapés, des parasols, une multitude d’accessoires permettent d’aménager parfaitement son jardin et d’en faire un petit salon. Découvrez dans cet article, tout ce qu’il faut savoir sur le salon du jardin et son utilité.

Un salon de jardin : c’est quoi ?

Le salon de jardin est un ensemble de mobilier spécialement destiné à un usage extérieur. Il peut être installé sur la terrasse, un jardin ou une véranda, des endroits très perceptibles depuis le salon d'une maison, d'où l'importance de bien aménager un tel espace. Les meubles pour constituer un salon de jardin peuvent varier d'un propriétaire à un autre. Ainsi, on peut retrouver des fauteuils, des bancs, des chaises de transats, et bien d'autres accessoires permettant de constituer un cadre idéal à l'air libre De quoi passer d'agréables moments entre amis, familles ou avec ses invités.

Généralement dans un salon de jardin classique, on retrouve une table accompagnée de plusieurs chaises. En fonction du goût, elle peut revêtir une forme carrée, ronde, ovale allant à des formes octogonales ou hexagonales pour les plus fantaisistes. Avec des chaises assorties à la forme de la table, on peut également meubler son salon de jardin avec des coussins, des tabourets ou encore des poufs. Il existe une multitude de catégories de salon de jardon en fonction des besoins, des matières, des budgets et bien d’autres critères.

Les différents types de salons de jardin

La multitude de modèles disponibles sur le marché peut compliquer parfois rendre le choix complexe. Ainsi, on distingue du mobilier de jardin en rotin, en bois, en teck, en aluminium ou encore en résine tressée. Entre des critères comme la facilité d’entretien, la solidité, l’esthétique ou la résistance au climat, il n’est pas facile de choisir le type de salon de jardin le plus adapté.

Parmi tous ces matériaux, le bois reste et demeure le plus utilisé et donc le plus présent dans les jardins. Il est fabriqué sous différentes formes comme l’acacia, l’eucalyptus, le pin et autres. Son entretien est facile, mais pour l’utiliser en hiver, il est important d’utiliser une housse. Par ailleurs, le rotin est également recommandé, car très résistant au soleil et durable dans le temps. Il est souvent revêtu de tissu ou de coussin pour plus d’attrait et de confort.

Pour les jardins modernes, le matériau le plus utilisé est l’acier inoxydable. Souvent aménagé avec le bois pour plus d’esthétique et de beauté, il est à la fois léger et robuste. Mais, si vous avez envie d’avoir un salon de jardin très moderne et sophistiqué, nous vous recommandons d’opter pour des meubles de jardin fabriqués en aluminium ou en résine tressée. Ce sont les matériaux les plus en vogue et qui offrent un rendu exceptionnel dans un jardin.

Comment choisir le mobilier idéal pour son salon de jardin ?

Votre salon de jardin jouera un rôle capital dans votre demeure. Loin d’être une simple décoration, il vous sera très utile pour des moments de détente en extérieur, une pause-café par moment et même pour organiser des déjeuners très importants. Il convient donc de bien faire le choix du mobilier pour rendre cet espace agréable et chaleureux. Tout dépend de l’utilisation que vous souhaitez en faire.

Vous avez le choix entre les formes de salon contemporain, classique ou moderne et choisir donc en fonction du style que vous aimez. Pour un jardin de salon classique, un mobilier fait avec du bois raffiné est à privilégier. Il existe également des salons de jardin zen et exotique très en vogue en ce moment. S’agissant des couleurs, pour les salons de jardin modernes, le gris, le blanc sont recommandés et les couleurs chaudes constituent l’idéal pour les salons de jardin de type exotiques.

Le type de jardin dont vous disposez ainsi que le climat qui prévaut dans votre région est également important dans le choix. Certains matériaux résistent à la pluie et/ou au soleil pendant que d’autres non ! Quant à l’espace dont vous disposez, sachez que pour les petits emplacements par exemple, il est préférable d’opter pour des meubles pliants.