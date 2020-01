Posted by La Rédaction on. Updated:

[Article Sponsorisé]

Aujourd’hui, les systèmes d’exploitation les plus connus à travers le monde sont Mac OS et Windows. Toutefois, il existe également d’autres comme Linus qui sont très utilisés. Chacun de ces systèmes d’exploitation sert et s’utilise en fonction du besoin de l’utilisateur, ce qui justifie le fait que certains soient plus populaires que d’autres. Voici le top 5 des systèmes d’exploitation les plus utilisés du moment et qui permettent tous de parcourir le site web de NetBet.

Windows (Microsoft)

Depuis qu’il a commencé à avoir la cote sur le marché des systèmes d’exploitation, est demeuré le leader sur le marché des ordinateurs portatifs au monde. Au milieu des années 93 plus précisément durant le mois de juillet, Windows NT a fait son entrée dans le monde informatique. S’en est suivi Windows XP en 2001, Windows Server en 2003 et Windows Vista en 2014. Au fil des ans, le système d’exploitation Windows 10 est la version la plus récente et la plus moderne de Microsoft. Aujourd’hui, des milliers d’utilisateurs utilisent le système d’exploitation Windows à travers le monde.

Mac OS (Apple)

Deuxième système d’exploitation le plus utilisé au monde, Mac OS est uniquement fonctionnel sur les portatifs de la marque Apple. Notons que c’est en 1984 que l’entreprise Apple a mis sur le marché la première version du système d’exploitation en utilisant les PC Macintosh. Au fil des ans, cette première version Mac OD a connu plusieurs améliorations pour laisser place à Mac OS X et finalement Mac OS dont la dernière version est le 9.2.2. C’est un système d’exploitation très sécurisé comme tous les dispositifs de la marque Apple. Il est très utilisé par les firmes internationales et les individus qui sont à la rechercher d’un système assez sophistiqué.

iOS (Apple)

Toujours avec l’entreprise Apple, nous avons le système d’exploitation iOS que l’on retrouve dans les outils mobiles de la marque à savoir : l’iPhone, l’iPad, l’iPod Touch. En effet, c’est en 2008 que « iOS » a fait son entrée dans le marché et il est basé sur le système d’exploitation Mac OS X 10.5. Il est constitué de 4 couches à savoir :

Core OS chargé de l’interaction entre le logiciel et l’équipement

Core Service qui s’occupe de toutes les bases de données et des applications, des fils et de la base des bibliothèques principales prévus pour gérer le service réseau.

Média pour le service image et son

Cocoa Touch regroupant la bibliothèque de l’interface de l’utilisateur lorsqu’il fait usage de l’écran tactile

Par ailleurs, la version la plus récente du système d’exploitation est l’iOS 5.x (5.0.1).

Android (Google)

Adapté aux Smartphones, tablettes PC et aux netbooks avec pour base, le noyau Linux, le système d’exploitation Android a été développé par l’entreprise Android Inc puis reprise par Google. C’est un système dont l’élargissement des fonctionnalités de l’équipement se fait par une multitude de développeurs spécialisés dans la programmation des applications liés au système. Aujourd’hui le nombre de ces applications a considérablement augmenté et atteint les 25.000 grâce à la plateforme Android Market.

C’est en octobre 2008 que le système a été édité pour la première fois et intégré à un HTC Dream avec comme pour première application publique « Le Serpent ». Aujourd’hui, pratique pour un grand nombre d’utilisateurs, il est présent sur tous les smartphones et constitue l’un des systèmes d’exploitation, dont l’utilisation très simple et très fluide.

Linux

Ce système d’exploitation a été construit grâce au logiciel GNU. En effet, le noyau Linux est un ensemble de systèmes d’exploitation composés de logiciels ouverts et libres créés par Linus Torvalds. En septembre 1991, le marché des ordinateurs a connu l’entrée de la première version du noyau Linux. Au fil des ans le système d’exploitation a connu des améliorations et fonctionne sur une multitude d’équipements informatiques comme les routeurs, les téléphones portables, les ordinateurs PC et les superordinateurs.

C’est le système le plus sécurisé et le plus stable au monde. Mieux grâce à son aptitude à faciliter la modification du code source et à favoriser un audit, il est utilisé par les agents de renseignements, le contre-espionnage et l’armée. Wall Street et London Stock Exchange ont également été basés sur ce système. Distribuée en majorité par Ubuntu, Fedora, Open SUSE, Debian et Mandriva, la dernière version du système d’exploitation Linux est Hydrogen.