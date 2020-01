Posted by Jérémy R. on

Des poils pubiens poussent sur le visage de Crystal Coombs depuis quelques années. Une situation gênante qui a poussé la jeune femme a particpé à une émission de télé-réalité pour se faire aider.

Alors qu’elle n’avait que 9 ans, Crystal C. a été mordue à la joue droite par un ptibull. Face à la gravité de sa blessure, les médecins avaient été contraints de pratiquer une greffe en prélevant de la peau qui provenait de son aine.

Mais voilà que quelques années plus tard, des poils ont commencé à pousser sur sa joue droite, obligeant la jeune femme à s’épiler. Des poils pubiens ont fait leur apparition sur la zone de greffe de la victime qui vit désormais un véritable calvaire.

Ne sachant plus quoi faire, Crystal Coombs a décidé de contacter une émission de télévision américaine spécialisée dans la chirurgie esthétique afin qu’on lui vienne en aide. L’émission de télé-réalité « Botched » , est un programme dans lequel deux chirurgiens, Terry Dubrow et Paul Nassif, tentent d’aider au mieux leurs patients, victimes de chirurgies ratées.

Un cas plutôt compliqué

Les chirurgiens qui font face à un cas très problématique avec Crystal Coombs où la greffe de peau a été réalisée sur une zone très sensible du visage comme l’explique le docteur Terry Dubrow : « Son cas est vraiment compliqué. La greffe est vraiment proche de structures anatomiques critiques comme le nez, les joues et son œil. Si celles-ci sont touchées, même un tout petit peu, cela pourrait déformer son visage. ». Ce dernier ne comprenant pas pourquoi les médecins de l’époque lui avait prélevé de la peau dans l’aine alors que d’autres zones du corps pouvaient très bien servir pour la greffe et éviter ainsi des complications.

Reste à savoir si ces derniers pourront opérer la jeune femme qui espère pouvoir cacher au maximum cette greffe qui l’a complexe dans sa vie de tous les jours.