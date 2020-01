Actu-Mag.fr change de nom et devient Le Francilien

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Une page se tourne et de nouveaux projets émergent. Après 9 ans à avoir couvert une actualité orientée plutôt people et culture, notre média est désormais devenu plus généraliste, allant même jusqu’à couvrir les sujets du monde entier.

Face à une équipe grandissante et des lecteurs de plus en plus fidèles, nous nous devions de trouver une nouvelle identité en rapport avec notre site qui concentre désormais ses sujets sur l’Ile-de-France. C’est pourquoi nous avons choisi un nouveau nom.

Actu-Mag.fr devient Le Francilien, un média web qui couvrira essentiellement l’actu en Ile-de-France sans oublier l’actualité en France et à l’étranger. Nous souhaitions par dessus tout, vous offrir de l’information de qualité et c’est pourquoi nous serons encore plus présents sur le terrain, avec des reportages à Paris et en petite couronne. Les sujets que nous traiterons seront des sujets de société, faits-divers mais également plus d’actualité centrée sur des évènements à Paris et en région parisienne, avec de nombreuses interviews, des rencontrent ou encore des partages.

Encore une fois, nous tenions à vous remercier de votre fidélité depuis toutes ces années au sein d’Actu-Mag.fr, en espérant vous voir encore plus nombreux pour les années à venir sur le Francilien. Nous tenions à vous rassurer que notre site sera toujours accessible via notre ancienne adresse (https://www.actu-mag.fr) et disponible via deux nouveaux liens à savoir : https://www.lefrancilien.fr et https://www.lefrancilien.com).

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour toutes questions.

contact@actu-mag.fr contact@lefrancilien.fr

presse@actu-mag.fr presse@lefrancilien.fr



La rédaction du Francilien