La Plagne : une station de ski polyvalente

Vos vacances d’hiver sont proches ? Vous recherchez une station de ski unique et attractive ?

La Plagne, située sur le domaine skiable Paradi ski répondra parfaitement à toutes vos attentes et saura même vous surprendre ! Elle vous offre 225 kilomètres de pistes (soit 425km de pistes reliées les unes aux autres), adaptées à tous les niveaux de glisse. La Plagne se compose de onze villages qui ont toutes un charme incroyable ! Avec 70% du domaine qui est situé au-dessus de 2 000 m, attendez-vous à un enneigement exceptionnel où vous pourrez admirer un panorama époustouflant à 360° sur les Alpes Françaises et sur l’inévitable Mont-Blanc. Vous souhaitez en savoir plus sur La Plagne ? Suivez le guide !

Séjour confortable à La Plagne

La Plagne : variété des hébergements ski

Où se trouve La Plagne ? Retrouvez-la sur l’un des plus grands domaine skiable du monde : Paradiski. Elle est aussi connue sous le nom de Station au bonnet rouge. Pour votre séjour à La Plagne, plusieurs types d’hébergements ski s’offrent à vous tels que l’Hôtel de charme, le chalet chambres d’hôtes ou encore l’hôtel 3 étoiles. Sur cette station vous trouverez des appartements, des chalets, résidences de tourisme… Une chose est sûre, vous trouverez l’hébergement idéal qui correspond tout à fait à vos critères. Un hébergement aux pieds des pistes ? Ou plutôt avec vue sur les montagnes ? Vous aurez de quoi faire votre choix.

Vous êtes une personne à mobilité réduite ? Venez vivre les joies de la montagne ! De nombreux hébergements ski vous réservent un accueil adapté pour que vous passiez un séjour de rêve à La Plagne. De plus, certains sites tels que Plagne Centre ou Plagne Aime 2000 sont pensés dans leurs architectures et services pour faciliter votre quotidien. Retrouvez notamment un accès aisé aux pistes et même une école de ski !

Les services utiles de La Plagne

Vous cherchez à simplifier vos vacances au ski ? La Plagne propose beaucoup de services pratiques. En hiver comme en été, profitez par exemple du service de navettes gratuites entre les divers sites et villages de La Plagne. Toutefois, afin d’en savoir plus sur La Plagne et ses différentes liaisons, renseignez-vous à l’avance auprès de l’Office du Tourisme de la Grande Plagne. Si vous venez en voiture, consultez en ligne le plan des parkings des sites d’altitude de La Plagne.

Gardez la connexion avec vos proches grâce aux nombreux points d’accès wifi gratuit !

À la station de ski La Plagne, vous trouverez des crèches, des clubs jeunes et des garderies. D’ailleurs, réservez ces services dès que possible.

Vivre l’aventure à la station de ski La Plagne

La Plagne : activités atypiques

Envie de skier au lever du jour ? Inscrivez-vous au First Tracks de La Plagne ! Vous aurez l’occasion d’en savoir plus sur La Plagne en partageant un petit-déjeuner savoyard avec d’autres skieurs en toute convivialité. Et surtout profiter d’un magnifique coucher de soleil sur les alpes françaises.

Vous partez pour un week end en amoureux ? Offrez-vous une nuit insolite à bord d’une dameuse à 2000 mètres d’altitude dans un cadre romantique ! Vivez cette expérience unique dans une suite notamment équipée d’une baignoire balnéo avec vue sur le Mont Blanc… instants magiques avec Over the Moon ! Vous êtes en solo ? Choisissez votre plan de vol et embarquez avec un pilote dans un mini hélicoptère.

Sur la mythique piste de bobsleigh de La Plagne comptant 19 virages, essayez le Bob Raft, la Speed Luge ou encore le Bob Racing… sensations fortes assurées !

Expériences immersives à La Plagne

Vous recherchez des expériences immersives ? La station de ski de Savoie répondra à vos envies ! À La Plagne, initiez-vous à la conduite d’un engin de damage auprès d’un professionnel aguerri ou à la conduite d’attelage de chiens de traîneaux. Pratiquez des activités comme la randonnée en motoneige.

Prenez plaisir à travers une activité insolite telle qu’une balade en chiens de traîneaux en forêt.

Vous aimez les activités après ski ? Faites escale dans une école de ski et d’aventures ! Découvrez une multitude d’activités : le snowscoot, le fatbike ou encore la plongée sous glace. L’aquabiking ou le bodypalm vous tente ? Rendez-vous à la piscine extérieure chauffée de Plagne Bellecôte ! La vue est grandiose.

Misez sur La Plagne pour des vacances d’hiver en famille, en couple ou entre amis plus que réussies !