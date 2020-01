Posted by Jérémy R. on. Updated:

Ce dimanche 19 janvier 2019, le Lido de Paris accueillait la toute première finale du Top Model International.





Il y avait du beau monde ce dimanche dans les allées du Lido. L’emblématique monument parisien connu pour ses show spectaculaires accueillait la première finale du concours Top Model International.

Ce concours qui s’intitulait auparavant « Top Model Belgium », qui s’oriente désormais vers l’international, élit les meilleurs « Modèles & Mannequins » qui pourront par la suite briller une carrière professionnelle dans la mode, la publicité, la photo ou encore via le agences de mannequins internationales et partenaires de l’évènement.

Les 150 candidats, filles et garçons ont donc tout donné ce dimanche pour tenter de remporter le prestigieux titre de meilleur top modèle masculin et féminin. Tout cela sous les regards d’un jury composé de Satya Oblette, Adriana Sklenarikova – Karembeu, Maëva Coucke ou encore Elodie Frégé.

Après près de 3 heures de show, ce sont les modèles Suwannawong Kamolrat originaire d’Anvers et Moens Lucas de Bruxelles qui ont remporté le titre de Top Model International. Les deux gagnants sont repartis avec un prix de plus de 100.000 euros mais également des cadeaux et surtout un trophée leur permettant d’accéder au milieu très fermé de la mode. Il leur reste toutefois beaucoup de chemin à parcourir avant de briller sur les podiums de la semaine de la mode, encore appelée « semaine des défilés » ou encore « fashion week ».