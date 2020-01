Toutes les dates à célébrer en offrant des fleurs !

Posted by Jérémy R. on

[Article Sponsorisé]

En 2020, ne manquez aucune occasion d’offrir des fleurs ! Les dates à célébrer sont nombreuses. Laissez-vous inspirer par celles que vous préférez.

Les dates à célébrer avec des fleurs en 2020 !

En France comme dans le reste du monde, les années sont ponctuées de dates à célébrer à l’occasion desquelles offrir des fleurs est tout indiqué. 2020 ne dérogeant pas à la règle, voici les jours à fêter grâce à un bouquet pour faire plaisir à ceux que vous aimez !

Janvier

Le mois de janvier offre trois dates à célébrer pour lesquelles vous pourrez décider d’offrir des fleurs. Le jour de l’an, premier jour de cette nouvelle décennie, se prête volontiers à un joli bouquet à choisir dans un coloris festif.

Le 6 janvier, c’est l’épiphanie qui, même si la tradition fait la part belle à la fameuse galette, autorise bien sûr à offrir une jolie composition à ceux qu’on aime !

Enfin, le 25 sera le jour du Nouvel An Chinois. À cette occasion, les fleurs de prédilection sont les Chatons de Saule, les orchidées et les glaïeuls.

Février

Même si la Chandeleur, le 2 février, fait partie des dates à célébrer, le véritable évènement floral de ce mois est bien sûr la Saint Valentin, le 14. Les fleurs de Saint Valentin les plus appropriées pour témoigner votre amour sont sans aucun doute les roses rouges, et elles font leur petit effet à chaque fois.

Mardi Gras, le 25 février, peut aussi être l’occasion d’apporter un peu de couleur dans le quotidien de ceux que vous aimez grâce à un joli bouquet.

Mars

N’oubliez surtout pas ce mois important qui nous offre la Fête des Grand-mères le 1er et la Journée de la Femme le 8. Ces dates à célébrer sont l’occasion rêvée de témoigner toute votre affection aux femmes de votre vie en leur faisant cadeau de leurs fleurs préférées.

Avril

En 2020, Pâques tombe le dimanche 12 et lundi 13 avril, et si cette fête tourne le plus souvent autour du chocolat, sachez que les lys blancs, les tulipes, les marguerites, le lilas, les jacinthes et les hortensias lui vont aussi à ravir !

Le 16, offrez un petit bouquet à une assistante ou à une secrétaire : ce jour leur est consacré !

Mai

Que de dates à célébrer en ce joli mois ensoleillé ! Fête du Travail (le 1er), Victoire (le 8), Ascension (le 21), Aïd el-Fitr (le 24), Fête des Voisins (le 29) et Pentecôte (le 31). Si toutes ces fêtes ne réclament pas forcément d’offrir des fleurs, n’hésitez pas pour marquer celles que vous préférez d’une petite attention qui sera toujours appréciée.

Juin

La Pentecôte, le 1er juin, ne se prête pas forcément à l’art floral, mais ce mois offre néanmoins la Fête des Mères le 7 et la Fête des Pères le 21. Dans les deux cas, célébrer avec des fleurs est toujours une excellente idée. La saison s’y prêtant volontiers, vous pourrez choisir des variétés aussi colorées que parfumées.

Juillet, Août et Septembre

Malgré la Fête nationale le 14 juillet et l’Assomption le 15 août, lors de ces mois estivaux, les bouquets sont à réserver aux anniversaires.

Octobre

Les dates à célébrer en octobre 2020 sont la Fête des Grands-pères, le 4 et la Sainte Fleur, le 5. Laissez libre cours à vos envies florales automnales.

Novembre

La Toussaint, le 1er, est la journée lors de laquelle vous offrirez des fleurs aux êtres chers qui nous ont quittés. Les chrysanthèmes sont souvent considérés comme de rigueur, mais n’hésitez pas à vous laisser inspirer par d’autres variétés.

Décembre

Entre Hanoucca, le 10, Noël, le 25 et la Saint Sylvestre le 31, voici encore de belles occasions de faire plaisir grâce à une composition florale au charme hivernal.