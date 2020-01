Posted by Jérémy R. on. Updated:

Ce jeudi 23 janvier, un facteur a été pris en flagrant délit, en train de jeter du courrier dans des containers enterrés de la commune de Massy dans l’Essonne.

Le maire de la commune, Nicolas Samsoen, a été alerté par des habitants et s’est rendu sur place, rue de Kerguelen pour constater les faits.

Dans une vidéo publiée par la mairie de la ville ce 23 janvier, on peut-y voir Nicolas Samsoen, maire de Massy, constater que du courrier destiné à être distribué par la poste, a été jeté en très grande quantité dans deux containers de la commune.

Une tournée complète de courrier volontairement jetée à la benne !

« On a reçu une alerte de la part d’habitants disant qu’ils avaient vu un facteur jeter directement du courrier dans les containers enterrés. » explique Nicolas Samsoen qui précise « Cela peut paraître invraisemblable mais quand on y regarde de plus près, on constate qu’effectivement, il y a une très grande quantité de lettres qui sont présentes. »

« C’est honteux ! J’ai honte pour la Poste » Nicolas Samsoen (Maire de Massy) dans l’Essonne

Après avoir prévenu les services de la ville qui ont procédé à l’ouverture des containers, Nicolas Samsoen, entouré de plusieurs habitants, ont pu découvrir que de nombreuses lettres encore fermées, avaient bel et bien été jetées sans scrupule par le facteur de la poste. Parmi elles, des courriers destinés à des parents d’élèves, des courriers recommandés, des cartes postales ou encore des livres de comptines pour enfant.

De quoi provoquer l’indignation du maire. « C’est honteux, j’ai honte pour la Poste » a-t-il déclaré avant de préciser qu’il allait récupérer l’ensemble du courrier pour le redistribuer aux habitants. Nicolas Samsoen qui a tenu à remercier personnellement les personnes qui ont été témoins des faits. « »

Le maire a demandé à ses équipes de faire le tour de l’ensemble des containers de la ville afin de s’assurer que d’autres courriers n’aient pas été jetés dans les mêmes circonstances.

Une plainte a été déposée contre la Poste, a ajouté le Maire qui compte désormais faire toute la lumière sur cette affaire. De son côté, nos confrères du Parisien rapportent que le facteur incriminé a été mis à pied, dans le cadre d’une procédure de licenciement.

Une habitante est parvenue à photographier le facteur au moment où celui-ci était en train de jeter du courrier dans l’un des containers enterré.

Plusieurs soucis de distribution signalés dans d’autres communes de l’Essonne

Ce n’est pas la première fois qu’une commune de l’Essonne fait face à des problèmes de courrier distribué par la Poste. D’autres problèmes ont été signalés depuis plusieurs mois dans des villes voisines comme Palaiseau qui récemment vécu une situation similaire, avec plusieurs centaine de lettres qui avaient été jetées dans un local poubelle.

D’autres communes comme Igny, Les Ulis ou encore Bures-sur-Yvette ont rencontré des problèmes de distribution, obligeant ainsi les élus à réagir en déposant un recours auprès du tribunal administratif à l’encontre du groupe La Poste. A ces villes, s’ajoute désormais celle de Massy.