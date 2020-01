Incendie au Zoo de la Flèche : Plusieurs animaux ont été tués

Posted by Christine Hochet on

Un incendie s’est déclaré ce samedi 25 janvier au Zoo de la Flèche situé dans la Sarthe.

Selon les premiers éléments il s’agirait d’un feu d’origine accidentelle, une instruction va être menée par la police pour déterminer les causes de l’accident.

C’est dans une grange de 150 mètres carré que le feu s’est déclaré ce samedi matin, provoquant ainsi la mort de plus de cinquante bêtes comme des chauves-souris, des reptiles ou encore une chouette, rapporte Europe 1.

Une enquête a été ouverte

La directrice du parc animalier qui s’est confiée au micro d’Europe 1, a précisé qu’une enquête avait été ouverte par la gendarmerie. L’origine accidentelle reste étant la plus « probable » pour le moment puisqu’un court-circuit pourrait être la cause d’un « accident électrique » a déclaré Céline Talineau, la directrice du zoo.

Le zoo qui s’est exprimé sur les réseaux à la suite de cet incident

Dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle du zoo, la direction rapporte que « L’équipe des soigneurs et tous les autres membres du parc sont évidemment très affectés par la perte de nos animaux mais sont restés très soudés et mobilisés dans l’action et dans la gestion de ce dramatique évènement. » tout en tenant « à remercier sincèrement les Sapeurs-pompiers, la gendarmerie et les services de l’état tous mobilisés ainsi que les nombreuses personnes qui ont déjà manifesté leur soutien et leur solidarité. »

Malgré le drame, le parc reste ouvert au public.