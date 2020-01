Posted by Jérémy R. on. Updated:

La nouvelle saison de Koh-Lanta 2020 fera son grand retour le 21 février prochain. Durant le tournage, l’un des candidats s’est retrouvé en grosse difficulté en pleine mer.

Le premier épisode de Koh-Lanta : L’île des héros sera diffusé vendredi 21 février sur TF1.

Dans cette nouvelle saison, plusieurs candidats emblématiques de l’émission feront leur grand retour sur l’île aux côtés des autres candidats. Un seul des 19 candidats pourra remporter le jeu.

Les téléspectateurs pourront donc retrouver Teheiura, Claude, Moussa, Sara ou encore Jessica. Des candidats qui auront marqué les esprits au cours des saisons de 2003 à 2014.

Un candidat en difficulté dans l’eau dès les premières minutes du jeu

Si les candidats de cette nouvelle saison se sont physiquement dépassés, l’un d’eux s’est toutefois retrouvé dans une situation difficile dès les premiers instants du jeu.

Dans une interview pour le groupe TF1 Pro, la productrice de l’émission, Alexia Laroche-Joubert, a donné plus de précisions sur l’incident qui s’est produit avec l’un des candidats du jeu : « On savait qu’il n’avait pas de grandes aptitudes de nageur parce que nous leur demandons de faire un test de natation et d’apnée, mais il ne nous avait pas dit qu’il avait un problème avec la mer ! » avant que celle-ci n’ajoute « À un moment donné, il panique parce que la mer est assez forte et il s’aperçoit qu’il n’a pas pied. Il perd alors le contrôle, entraînant une conséquence totalement inédite dans l’émission ! » explique la productrice qui n’a pas donné plus de détails sur cette conséquence.

Reste donc à patienter pour découvrir ce qu’il s’est réellement passé sur l’île pour cette édition 2020 de Koh-Lanta : L’Île des héros qui se déroulera sur aux Fidji.