Le Duc de Boulogne, Booba voit son compte supprimé d’instagram

Posted by Lisa Solal on

Si Booba, célèbre rappeur accumulait des millions de followers aujourd’hui encore sur son compte Instagram, il est désormais un « utilisateur introuvable ».

Booba est considéré comme l’un des plus grands rappeurs français, et ce malgré ses 43 ans! Si on a beaucoup entendu parler de lui par rapport à son conflit avec Kaaris, autre grand rappeur, Booba reste avant tout un artiste productif et influent.

Il se fait bien souvent remarquer pour ses montages photographiques et ses commentaires. Pourtant, depuis ce jeudi 30 janvier 16h, comme annoncé par Booba lui-même, son compte n’existe plus.

Instagram sanctionne Booba qui n’a pas respecté les conditions d’utilisation du réseau social

La raison officielle demeure inconnue. Lui-même a laissé savoir qu’il s’agissait « d’une histoire de fesses », mais ses réponses demeurent évasives. Ses fans se demandent si le rappeur va fêter un grand retour ou s’ils doivent se faire à son départ.

Si certains clament qu’il s’agit d’un « coup de buzz », Booba a pourtant prévenu son public quelques minutes avant la suppression de son compte officiel. C’est avec humour, qu’il a promis à Instagram de rester sage. D’après cette nouvelle, il n’y a pas de traitement de faveur concernant les clauses d’Instagram et nous sommes tous logés à la même enseigne !