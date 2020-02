Mariés au premier regard : Des couples se sont formés grâce à M6

Posted by Christine Hochet on. Updated:

La science peut-elle composer des amoureux sur la durée ? C’est en tout cas le pari fou que s’est lancée la chaîne M6 qui est parvenue à former des couples qui fonctionnent !

Voilà maintenant près de trois ans que de nombreux couples se sont formés en ayant tenté l’expérience mise en place par le programme « Mariés au premier regard » dont l’objectif est de trouver le grand amour.

L’année dernière, la science avait vu juste en réunissant Charlène et Vivien, estimant leur taux de compatibilité à 78 % car aujourd’hui ils sont toujours mariés et sont plus amoureux que jamais. C’est pour vivre la même histoire que cette année encore, des milliers de personnes célibataires ont mis leur destin entre les mains d’experts pour tenter de trouver l’amour.

Des spécialiste en compatibilité de couple

Jusqu’à présent, il n’y avait que des personnes célibataires et sans enfants mais pour la première fois cette année, il y a des parents célibataires avec de jeunes adolescents.

Ces derniers qui seront formés selon la même technique qu’auparavant. Trois spécialistes analysent les profils de chaque célibataire et leur font passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible.

Puis ils forment des couples qui auront pour objectif de prendre une grande ddécision dans leur vie à savoir : le mariage. C’est à cette occasion et pour la toute première fois devant le Maire, qu’ils feront la rencontre des familles.

La question que tout le monde se pose à ce moment : vont-ils être séduits et restés unis ou divorcés peu temps après ? Pour le savoir rien de plus simple : Suivre le programme qui est diffusée chaque lundi soir à 21 heures sur M6.