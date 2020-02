Tempête Ciara : Météo France place 35 départements en vigilance orange

Posted by Jérémy R. on

La tempête Ciara traverse la France d’Ouest en Est ce dimanche avec des rafales de vents violents attendus en début de soirée.

La tempête hivernale, Ciara commence à se faire ressentir dans plusieurs département du nord de la France.

Météo France a placé 35 département en vigilance orange ce dimanche, avec l’arrivée de la tempête Ciara qui balayer actuellement le nord de la France avec des premières rafales de vents particulièrement violents.

Arrivé des côtes bretonnes, le vend s’est intensifié et souffle très fort sur la Bretagne et la région parisienne. Pour le moment, ces vents ont été mesurés à des vitesses comprises entre 80 et 100 km/h, dépassant localement les 100 km/h sur les départements littoraux comme le précise Météo France.

Les départements concernés sont : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Calvados (14), Côtes-d’Armor (22), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Manche (50), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Morbihan (56), Moselle (57), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Vosges (88), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d’Oise (95).

Ça va encore plus souffler cette nuit…

Des vents qui devraient s’intensifier et se généraliser sur les régions du Nord-Ouest du pays en cette fin d’après-midi. Elles atteindront 100 à 120 km/h dans l’intérieur, localement 130 km/h en particulier sur l’extrême nord. 110 à 140 km/h sont attendus sur les régions littorales, localement plus sur certains caps exposés.

Ces derniers viendront ensuite s’étendre sur toute une partie Nord du pays dans la nuit de dimanche à lundi. Des rafales qui pourront atteindre les 160 km/ sur les crêtes vosgiennes.

Les autorités appellent à la vigilance

Les autorités appellent à la vigilance et demandent de limiter au mieux ses déplacements. De son côté Météo France explique les comportements à adopter pour éviter tout accident :

Prenez garde aux chutes d’arbres ou d’objets divers

N’intervenez pas sur les toitures.

Rangez les objets exposés au vent.

Prenez, si possible, les premières précautions face aux conséquences d’un vent violent dans votre région.

Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.