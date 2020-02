Création de stand : vers qui se tourner pour plus d’originalité ?

Posted by La Rédaction on

[Article Sponsorisé]

La création de stand ne doit pas se faire à la légère, car il assure une bonne visibilité pendant un salon. Il faut faire appel à un standiste.

Création d’un stand : vers qui se tourner pour avoir un stand d’exposition ?

Le stand est un axe de communication stratégique. Lors d’évènements importants, il a une place de choix. Vous pouvez trouver de nouveaux clients, rencontrer des partenaires d’affaires ou augmenter la liste de prospection. Cela se fait grâce à la création d’un stand personnalisé à votre image. Cela vous aidera d’autant plus à vous démarquer de la concurrence. Pour ce faire, vous pouvez faire appel à un standiste, qui vous accompagnera à chaque étape.

Définir ses projets dès le départ

Pendant les salons, les entreprises ont la possibilité de s’adresser directement à son audience cible tout en mettant en avant les valeurs de sa marque. Avec la croissance d’outils virtuels et du e-commerce, avoir une relation à distance avec les consommateurs est simplifiée. Avec des évènements, c’est l’occasion de se rapprocher physiquement de vos futurs clients et prospects.

Le fait de participer à un salon avec une création d’un stand à votre image est le meilleur moyen pour fidéliser une clientèle et en rajouter d’autres. Comme dans toutes les opérations de communication et marketing, il faut une stratégie solide et véhiculer des messages productifs et impactant. Mais quels sont les bénéfices à en tirer ?

Un réseau plus large ;

De nouvelles relations avec des partenaires d’affaires ;

Une surveillance accrue de ses concurrents ;

Des concepts de communication innovants ;

Une meilleure confiance entre clients et fournisseurs ;

De nouveaux prospects.

Participer à un salon ou une convention ne s’improvise surtout pas. Cette démarche nécessite un réel investissement tant sur le plan financier qu’en ce qui concerne le capital humain. Vous devez monopoliser votre équipe pendant quelques jours et surtout vous appuyer de l’expertise d’un standiste. Evolu Stand est un expert sur lequel vous pouvez compter.

Pourquoi faire appel à un expert dans la création de stands ?

Vous ne savez pas comment mettre en valeur votre futur stand ? Vous avez envie d’attirer des cibles ? Vous ne voulez pas perdre du temps et de l’argent ? Le meilleur moyen pour la création d’un stand à votre image, c’est de faire appel à un standiste. Lui seul a les compétences nécessaires pour gérer et organiser les évènements professionnels.

Lors de la création de votre stand, il vous aidera à travers une prestation complète : la conception d’un espace attractif et convivial, la proposition d’un design en harmonie avec votre image, la préparation et la mise en place de tous vos supports de communication comme les écrans et supports digitaux, la signalétique ou les espaces de prise de parole.

À cela s’ajoute la création des animations du stand, la prise en charge de tout ce qui concerne le volet administratif et logistique ou encore l’économie d’énergie. Dans tous les cas, avec une connaissance accrue dans l’évènementiel, les standistes peuvent proposer un service d’accompagnement qui soit personnalisé. Pour en savoir plus sur l’organisation d’un salon, cliquez ici.

Comment choisir le meilleur prestataire pour une optimisation de l’espace ?

Vous pouvez faire appel à une agence spécialisée dans la communication évènementielle pour vous assister. Vous bénéficierez de la création d’un stand sur mesure, dans le respect des délais fixés à l’avance et de vos contraintes. Bien évidemment, un plan sera réalisé en amont pour éviter toute erreur et pour rentabiliser au maximum l’espace loué. Mais avant de choisir le fournisseur adéquat, vous pouvez vous baser sur son book et vous fier sur les divers avis et témoignages.

Outre le savoir-faire, le prix est aussi un critère important à ne pas négliger. Il vous sera aussi possible de faire une comparaison de standiste pour faire le meilleur choix. Mais qu’en est-il du budget me diriez-vous ? Déléguer la création de votre stand à un professionnel à un certain coût, avec le prix de l’emplacement qui sera réservé. Mais en général, il faut compter entre 250 euros et 1000 euros le mètre carré pour un stand sur mesure. En comparant les devis, il vous sera possible de réduire les coûts. Aussi, vous pouvez faire des économies en prenant en charge certaines parties de la conception.

Dans ce tarif, seront comprises la prestation de l’agence et toutes les installations connexes comme la mise en place des animations, les frais de transport des matériaux, l’intégration de tous les supports digitaux, l’installation d’un plancher, les matières utilisées ou encore le fait que le stand soit réutilisable. Il faut savoir qu’un standiste sera aussi payé en fonction de ses taux horaires et de prestations spéciales pour l’originalité du stand.