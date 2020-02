Location de camion : l’avantage de recourir aux professionnels !

Posted by La Rédaction on

Vous avez un besoin d’une location de camion ? Découvrez dans cet article pourquoi recourir aux professionnels et comment s’y prendre.

Location de camion : pourquoi il vaut mieux se tourner vers les pros

Vous pouvez avoir besoin de louer un camion pour plusieurs raisons : effectuer des livraisons de produits dans le cadre d’une entreprise, faire transporter occasionnellement du matériel lourd, faire un déménagement, etc. Quelle que soit l’hypothèse, une location de camion a un coût peut se révéler bien compliquée si vous ne prenez pas en amont des mesures de garanties. Pour vous y aider, voici quelques conseils autour de la location d’un camion.

Auprès de qui faut-il solliciter une location de camion ?

Le prestataire recommandé en termes de location reste un professionnel agréé et reconnu. Adressez-vous donc à des professionnels de la location de camion qui vous propose des solutions de location susceptibles de faciliter votre activité et d’optimiser en outre les coûts globaux. Ce genre de prestataire existe et il faut les rechercher.

Même si vous envisagez plutôt une location de camion pour un déménagement, les professionnels peuvent également vous accompagner. En sollicitant un professionnel, vous n’aurez pas à effectuer une location supplémentaire de camion lorsque le contrat aura été signé et que le camion utilisé par le prestataire n’aurait pas permis de contenir tous les bagages.

Mais en tout état de cause, et sauf situations particulières, un professionnel devrait être en mesure de faire une estimation du cubage de vos marchandises ou de vos bagages lors d’une visite préalable de pesage et d’inspection souvent effectuée avant l’établissement du devis. C’est ainsi qu’il pourra choisir le véhicule approprié au volume. La location de camion auprès d’un professionnel vous évite ainsi de faire plusieurs allers-retours et de vous fatiguer.

Le professionnel inclut dans son devis tous les frais, ce qui fait que vous n’avez plus besoin de vous soucier des frais de péage ou d’éventuelles réparations. Un détail important, c’est d’appeler un professionnel bénéficiant d’un régime complet d’assurance (en savoir plus sur Magazine-Assurance)

Quels sont les éléments à prendre en compte avant une location de camion ?

Vous devez prendre en compte un certain nombre d’éléments en ce qui concerne les offres et les services qui vous sont proposés avant de signer votre contrat de location de camion :

les conditions générales du loueur ;

le facteur kilométrage inclus dans le contrat, notamment la distance et le prix au kilomètre (s’il y a lieu) ;

les conditions de garantie en cas de dommage ou de vol ;

les conditions d’assurance et les exclusions de garantie ;

etc.

En outre, vous avez également la possibilité de comparer les offres. Pour ce, vous aurez besoin de rassembler trois facteurs : la taille du camion dont vous avez besoin, la distance à parcourir et les dates auxquelles vous comptez déménager ou effectuer les livraisons. Il faut savoir que les entreprises de location de camion définissent le plus souvent leurs formules de location de voiture en fonction de ces trois critères.

Quelles sont les différentes formules de location de voiture ?

Chez la plupart des professionnels, vous retrouverez deux principales formules de location :

la location de courte et moyenne durée : elle a pour avantage de répondre à des besoins ponctuels ou exceptionnels tels que la location pour de grands événements, des récoltes, des chantiers de construction, des livraisons ponctuelles, etc. Si votre entreprise connaît un pic d’activités sur une période cette formule vous sera d’une aide précieuse ;

la location de camion pour une longue durée : si vous cherchez comment obtenir des camions solides tout en n’entamant pas votre capacité d’investissement et d’autofinancement, la location de longue durée est la formule qui vous convient. La location de longue durée pour les particuliers est aussi envisageable.

