[Article Sponsorisé]

Le maintien à domicile des seniors est une véritable question de société. Les enjeux étant nombreux, des solutions doivent être trouvées pour une meilleure prise en charge.

Maintien à domicile des seniors, une véritable question de société !

Le nombre de personnes âgées augmente de manière significative, ce qui soulève de nombreuses préoccupations quant à leur prise en charge. S’il est vrai qu’il existe des établissements adaptés pour les seniors, le maintien à domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles est la solution plébiscitée tant par les personnes concernées que par les acteurs publics du domaine. En effet, selon une étude on estime à 83% le pourcentage de français qui pensent que garder les seniors dans leur cadre de vie habituel doit être une priorité. Il faut dire que cette solution est avantageuse à plus d’un titre, à condition que tout soit mis en œuvre pour une bonne prise en charge.

Maintien à domicile, les raisons motivant ce choix

Si de nos jours il devient urgent que les solutions de maintien à domicile soient pensées et vulgarisées c’est parce que cette option longtemps considérée comme difficile à mettre en œuvre s’est avérée présenter plusieurs avantages. On peut citer parmi ceux-ci :

Le confort : qu’elles soient dépendantes ou non, le maintien à domicile des personnes âgées permet se sentent plus à l’aise. Le fait de rester dans un environnement qu’elles connaissent et maîtrisent leur permet de conserver certains repères et de mieux vivre leur vieillissement. Pour les seniors qui sont sujet à une perte d’autonomie plus ou moins grave, ils ont beaucoup moins de mal à en supporter les conséquences. Chez eux ils ont leurs habitudes de vie et ils s’y sentent par ailleurs en sécurité ;

Le maintien du lien social : l’isolement des personnes âgées est un véritable fléau. Parfois abandonnées à elles mêmes, elles plongent dans un profond état de dépression. Dans les cas les plus graves la mort peut s’en suivre. Le maintien à domicile peut dans une certaine mesure permettre de lutter contre ce phénomène grandissant. S’agissant particulièrement des seniors indépendants, le fait d’être maintenus à domicile leur permet de s’investir au sein de leur famille et même de la communauté. On constate en effet que la part des seniors qui s’investissent bénévolement n’a de cesse d’augmenter, ce qui est bénéfique pour la société ;

Les économies réalisées : maintenir une personne âgée à domicile s’avère être une solution moins coûteuse que de le placer dans un établissement pour seniors, qui plus est s’il est privé. Aujourd’hui l’adaptation d’un logement telle qu’expliquée sur Astuce Santé coûte environ 4 500 euros. La facture peut paraître colossale, mais en comparaison d’une place en EHPAD ou en maison de retraite le prix est bas. Dans ces établissements il faut compter au minimum 2 200 euros par mois.

Maintien à domicile, les dispositions à prendre

Afin que les concernées puissent vivre dans les meilleures conditions possibles, le maintien à domicile des personnes âgées implique de prendre un certain nombre de dispositions. Il s’agit à titre principal de :

Les équipements pour faciliter les déplacements et améliorer le confort : à cause de l’âge se déplacer peut être compliqué. Grimper quelques marches peut alors se révéler être un véritable défi. Pour faciliter le déplacement des personnes âgées il peut être nécessaire d’installer un monte-escalier ou une plateforme élévatrice adaptée au fauteuil roulant. Des aménagements doivent également être réalisés au niveau de la salle de bain et de la cuisine afin que le logement soit le plus accessible possible sans forcément solliciter de l’aide ;

La sécurité : le maintien à domicile implique de pouvoir laisser une personne âgée seule sans inquiétude. La domotique et les objets connectés offrent en ce sens de nombreuses solutions. Grâce à la domotique il est par exemple possible de fermer ses volets ou d’allumer sans avoir à se déplacer. Pour en savoir plus sur ce sujet cliquez ici. Les objets connectés quant à eux peuvent permettre d’améliorer la sécurité du logement, en donnant par exemple la possibilité au senior de déclencher une alarme au moyen de son smartphone ;

L’assistance des personnes âgées : quand bien même toutes les mesures auront été prises pour faciliter le quotidien du senior maintenu à domicile, une assistance reste toujours une nécessité. La technologie aidant, de nos jours la téléassistance permet d’être aux côtés des seniors et d’intervenir rapidement en cas de besoin. La profession d’aide à domicile n’a pas pour autant disparue. La dépendance étant un phénomène qui touche une part non négligeable de seniors, les aidants permettent d’envisager plus aisément le fait qu’ils puissent être maintenus à domicile.

Le maintien à domicile n’est pas uniquement l’affaire des différents acteurs directement concernés. Elle doit être une préoccupation de tous, chacun ayant une pierre à apporter pour une meilleure prise en charge des seniors. Les pouvoirs publics étant conscient des nombreux avantages de cette solution, des aides financières ont été mises en place pour faciliter la tâche aux seniors et à leur famille. On vous en parle sur ce site.