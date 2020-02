TEST. On a joué à Candleman sur Nintendo Switch

Posted by Jérémy R. on. Updated:





Que la lumière soit…

Prévu pour fin avril 2020 sur Nintendo Switch, nous avons eu le privilège de tester ce jeu de plateforme puzzle unique et onirique. Voici ce que nous en avons retenu :

Et si on se prenait pour une bougie, l’espace d’un instant pour comprendre que la lumière à tout son sens ? C’est en réalité tout l’intérêt de « Candleman » , un jeu édité par Red Art Games, dans lequel on y incarne une petite bougie à la durée de vie très limitée…

Dans ce jeu de plateforme puzzle, nous prenons donc le contrôle de cette bougie qui se trouve dans la cale très sombre d’un bateau. Le but étant de progresser dans cet univers dark, à travers différents niveaux dans lesquels il vous faudra vous éclairer partiellement à l’aide de votre bougie. Celle-ci vous permettra d’allumer d’autres bougies présentes dans chaque niveau afin de compléter ces derniers.

Mais comme toute bougie normalement constituée, celle-ci finira par fondre lorsque toute votre cire sera consommée. Vous l’aurez donc compris, il ne faudra pas abuser de la lumière de votre bougie tout en avançant avec prudence dans chaque niveau afin de retrouver la lumière.

Candleman est un titre plutôt réussi même si on aurait apprécié que le contenu soit un peu plus long… Certaines phases du jeu demandent énormément de réflexion, ce qui en fait un jeu solide, le tout servi par une musique porteuse et une ambiance « Darkness » comme on les aimes.

En précommande depuis le 17 janvier 2020 au prix de 29,99€, Candleman sera officiellement disponible sur Nintendo Switch en avril 2020.