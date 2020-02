Le candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, a annoncé le retrait de sa candidature à la mairie de Paris ce vendredi 14 février, à la suite de la diffusion d’une vidéo compromettante.

C’est l’affaire politique du jour. En ce vendredi 14 février, le candidat LREM, Benjamin Griveaux, en liste pour la mairie de Paris, a annoncé le retrait de sa candidature.

« En annonçant ma candidature à la mairie de Paris je connaissais la dureté de la vie politique. Depuis plus d’un an ma famille et moi avons subi des propos diffamatoires, des mensonges, des attaques anonymes, la révélation de conversations privées dérobées ainsi que des menaces de mort. Ce torrent de boue m’a affecté mais il a surtout fait du mal à ceux que j’aime. Hier un nouveau stade a été franchi : un site et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela, personne ne devrait subir une telle violence. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas nous exposer davantage quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. C’est pourquoi j’ai décidé de retirer ma candidature. Cette décision me coûte mais mes priorités sont très claires, c’est d’abord ma famille. » a déclaré ce dernier lors d’une conférence.

Une vidéo qui a circulé très rapidement

Ce jeudi, une vidéo à caractère sexuel dont serait l’auteur l’ancien candidat à la mairie de Paris a largement circulé sur internat avant d’être rapidement relayée sur les réseaux sociaux puis supprimée.

Une situation qui a créé un véritable tsunami médiatique sur les réseaux sociaux pour l’homme politique qui était actuellement en pleine campagne.

De son côté, Ludovic Broyer, fondateur d’iProtego, a partagé son avis en tant qu’expert de la protection de la vie numérique et des données personnelles :



« Quand le revenge porn s’invite dans la vie politique 48h suffisent pour influer sur une candidature. Une nouvelle forme de chantage émerge au grand jour ….

Ce qui est moche dans cette affaire, c’est la souffrance que cela provoque à l’entourage de la victime, qui portent la honte, et voient leurs vies bouleversées. C’est terrible ! Ces images ont été nettoyées et c’est très bien ainsi. Je ne peux toutefois pas ne pas avoir une pensée pour toutes ces victimes anonymes du quotidien et leurs prochent qui vivent le même drame sans pour autant disposer de la notoriété et des appuis dont une personnalité publique peut disposer pour supprimer au plus vite ces atteintes à la vie privée, et qui doivent subir ce drame parfois très longtemps… » a conclu ce dernier.