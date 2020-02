Stranger Things saison 4 : Hopper présent dans le premier teaser

Posted by Jérémy R. on

Ce vendredi 14 février, Netflix a dévoilé le premier teaser de la saison 4 de Stranger Things.





Lors de la saison 3, le groupe d’adolescent s’est agrandit. Ils ont du faire face aux démonds gorgon ayant pris possession du corps de Billy (frère de Max).

Au cours du combat entre les enfants et le monstre, Hopper, Murray et Joyce ont dû détruire la faille mais tout ne s’est pas passé comme prévu. L’agent de police s’est retrouvé bloqué entre un faisceau de la faille et une porte de sortie. L’explosion de l’appareil russe a tout détruit, laissant croire à la mort d’Hopper.

Pourtant, dans la dernière scène de la saison 3 qui se déroule dans une base militaire à Kamchatka, en Russie; des soldats parlaient clairement d’un américain qui ne serait pas sacrifier pour nourrir un monstre. Ce qui pouvait nous mettre sur la piste d’une mort incertaine de l’agent.

Cette supposition est désormais confimée par Netflix. Hopper est vivant et est détenu dans un camp militaire en Russie comme le dévoile tout premier teaser de la saison 4 de Stranger Things.

Netflix n’a toutefois pas dévoilé de date officielle concernant la sortie de cette prochaine saison.