Mani, 8 ans, l’enfant qui avait été enlevé par son père a été retrouvé

Le garçon de huit ans qui a été enlevé jeudi soir par son père alors qu’il se trouvait dans un foyer d’aide social à l’enfance de Villepinte, a été retrouvé.

Mani S. va bien, l’enfant a été retrouvé ce samedi après-midi à Neuilly-sur-Marne selon le Parisien qui révèle l’information. Celle-ci n’a toutefois pas encore été confirmée par la préfecture.

Toutefois, selon le quotidien, c’est en partie « grâce à la famille » de la victime que le garçon a pu être retrouvé sain et sauf moins de 48 heures après sa disparition.

L’appel à témoins diffusé dans les médias et via les réseaux sociaux, aura également porté ses fruits après avoir et massivement relayé.