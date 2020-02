Posted by Jérémy R. on

Un jeune français originaire de Paris a été poignardé en pleine rue par un inconnu qui a pris la fuite, alors qu’il se trouvait à New-York avec sa compagne.

Les faits se sont produits ce vendredi 14 janvier. Gabriel, photographe de profession, se trouvait à New-York avec sa petite amie lorsqu’un homme l’a poignardé sans raison au cou.

Selon les informations de la CBS, le jeune homme de 27 ans venait de sortir d’un café après avoir pris son petit-déjeuner dans un quartier d’Harlem. Selon un témoin, un individu s’est porté à la hauteur du couple avant de fixer le jeune homme dans les yeux. L’assaillant aurait ensuite sorti de sa poche un objet ressemblant à un cutter avant de le porter au cou de la victime, blessant grièvement cette dernière.

Transporté en urgence à l’hôpital, Gabriel a toutefois pu donner de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Ce dernier a dû subir une trachéotomie et ne peux plus parler provisoirement. « hier matin, en sortant de mon premier petit dej avec Manon, est apparu un mec random derrière moi et m’a donné un coup de couteau gratuit d’une violence absolu. Je suis désolé pour ce que je fais vivre à mes proches. Je vous aime. » a écrit le jeune homme dans sa story Instagram. Les jours de ce dernier ne sont pas en danger.

La police a de son côté lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver l’auteur de cette violente attaque qui a immédiatement pris la fuite après les faits.