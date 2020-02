Nicolas Roy, candidat de « Koh-Lanta » est mort à l’âge de 48 ans

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Il avait participé à deux saisons du programme d’aventure de TF1 en 2002 puis 2012.

Nicolas Roy, ancien participant à Koh Lanta est décédé ce mardi à l’âge de 48 ans, d’un cancer de la mâchoire, rapporte TV Magazine.

L’aventurier bourré d’énergie dans l’aventure, s’était confié en août dernier à nos confrères, sur son long combat de la maladie. Ce dernier expliquant qu’il aurait adoré participé à une troisième aventure de Koh-Lanta mais que ses soucis de santé l’en empêchait « J’ai un cancer de la mâchoire depuis deux ans qui a endommagé ma dentition. Manger une coco dans “Koh-Lanta” me serait impossible. Physiquement, je suis encore en bonne forme, malgré le risque que le mal se répande. Une telle aventure me semble compliquée mais j’ai 47 ans, une chouette vie avec une chouette famille et plein de copains. Il n’y a pas à s’inquiéter pour moi. » avait-il expliqué à TV Magazine.

Hospitalisé à l’hôpital Faye-l’Abbesse dans les Deux-Sèvres, le père de deux enfants s’est éteint ce mardi matin. De son côté, la société de production du jeu d’aventure, ALP, s’est exprimé à la suite de la disparition du candidat : « Toute la production de #KohLanta est triste d’apprendre le décès de Nicolas aventurier de la 2ème saison et de l’édition spéciale “Le revanche des héros”. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. »

Nicolas s’était particulièrement fait remarqué au cours de la deuxième saison de Koh-Lanta en étant parvenu à arriver jusqu’en finale face à Amel Fatnassi. Puis une dizaine d’années plus tard, le candidat avait intégré le casting d’une émission spéciale du programme d’aventure qui s’intitulait « La Revanche des héros. » Nicolas n’était toutefois resté que seulement six jours dans l’aventure au cours de cette deuxième participation.

L’animateur, Denis Brogniart a également réagi à la disparition du candidat ce mardi soir. Sur son compte twitter, le présentateur du jeu d’aventure déclare : « Immense tristesse en apprenant le décès de Nicolas, aventurier charismatique de koh Lanta. Il s’est battu de toutes ses forces contre ce putain de cancer. Je garde le souvenir d’un homme droit, drôle et attachant. Je pense à Aurélie sa femme et à ses 2 enfants. RIP Nico. »