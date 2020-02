Posted by Jérémy R. on

La vidéo filmée par la police, montrant l’arrestation d’une fillette de six ans dans son école, a été massivement relayée sur les réseaux sociaux, suscitant l’indignation de la part des américains.

Ce sont des images révoltantes qui font le tour des médias et des réseaux sociaux depuis quelques heures. Dans ces dernières, on peut-y voir des policiers débarquer dans une école primaire d’Orlando en Floride, avant d’arrêter une fillette de six ans.

La petite Kaia Rolle s’est vue passes les menottes par les agents de police après avoir été arrêtée pour avoir donné un coup de pied à sa maîtresse. La scène filmée par la caméra embarquée d’un policier montre toute la scène.

Menottée puis embarquée pour avoir donner des coups de pieds à sa maîtresse

La petite fille, en pleur, demande aux policiers de ne pas lui mettre les menottes, ce que refusent les agents qui lui demandent de les accompagner.

« Non, je ne veux pas de menottes ! » rétorque cette dernière qui crie avant de fondre en larmes. La fillette qui supplie les policiers de l’a laisser « Je ne veux pas monter dans une voiture de police » sanglote cette dernière.

La scène qui a été diffusée par l’avocat de la famille, Darryl R. Smith, remonte à septembre 2019 comme le précise la chaîne américaine CBS News. Les images qui ont fait le tour du net, ont rapidement suscité la colère de nombreux américains qui ont critiqué cette arrestation sur les réseaux sociaux. Face à la polémique, l’officier de police, Dennis Turner, qui a menotté la jeune fille avant de la placer en garde à vue, a été licencié.

Une enquête interne a été ouverte par les services de police d’Orlando.