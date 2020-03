Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le virus poursuit son évolution dans le Pays qui recense désormais 285 cas, soit 73 de plus qu’hier.

Ce mercredi soir, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a recensé les nouveaux cas de Coronavirus en France.

285 cas sont ainsi recensé en France, soit 73 cas de plus qu’hier comme l’a précisé Jérôme Salomon. Ce dernier a ajouté que 15 personnes se trouvaient actuellement en réanimation. Le virus touche désormais 13 régions du pays. Le département de l’Oise est actuellement celui le plus touché par la bactérie et compte 99 cas de contamination.

La Haute-Savoie comptabilise 30 cas, le groupe de touristes revenu d’Egypte 11 cas, le Haut-Rhin 10 cas, dont cinq dans une même famille. Le Morbilhan compte 14 cas, soit un cas de plus que mardi.

La carte des cas de contamination en France

Source carte : https://infogram.com