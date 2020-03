Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le Youtubeur qui avait prétendu avoir bouché les canalisations de son quartier après avoir fait une expérience avec des perles d’eau, a avoué ce vendredi avoir tout mis en scène… ou presque !

Chadore chadère chevalide… C’est par ses paroles que Cyril Schreiner, rencontre un succès sur internet grâce à ses différentes vidéos dans lesquelles il se met en scène et plus récemment via un clip musical.

Sauf que dernièrement, le jeune homme a réalisé un canular qui a mal tourné. Le Youtubeur qui s’était filmé en train de remplir sa baignoire de petites billes d’eau qui grossissent au contact de l’eau, avait prétendu avoir bouché ses canalisations et celles de son quartier.

Cyril Schreiner : « Cette histoire, c’est un canular ! »

En se mettant en scène dans plusieurs vidéos, Cyril Schreiner avait par la suite fait croire que les petites perles d’eau s’étaient répandues dans le jardin de ses voisins. Le jeune homme allant même jusqu’à se filmer en discutant avec l’un d’eux qui se serait plaint de l’arrivée massive de ces billes également appelées « Orbeez ».

Pour pousser la mise en scène encore plus loin, le jeune influenceur avait placé les petites perles dans les canalisations extérieures mais aussi dans celles de son jardin. Dans une énième vidéo, Cyril S. expliquait avoir reçu une lettre de la mairie qui expliquait avoir été informé de la situation et incitait les habitants à porter plainte contre ces dites substances polluantes.

Dépassé par les évènements…

Sauf que cette prétendue lettre était truffée de fautes d’orthographe, mettant sérieusement en doute les vidéos du jeune homme. Plusieurs internautes avaient alors dénoncé une supercherie bientôt confirmée par plusieurs médias dont le 20 Minutes. Contacté par le quotidien, le maire de Boissière (Normandie), Michel Patez, (dont serait originaire le jeune homme) avait confirmé qu’il s’agissait biend’un canular.

Les vidéos de Cyril Schreiner ont même été relayées par les médias du monde, suscitant un véritable buzz qui est sans doute allé trop loin pour le jeune homme. Étant dépassé par les évènements au fil des jours, le Youtubeur a été contraint de s’expliquer.

Dans une vidéo live Instagram de plusieurs minutes que Cyril a réalisé ce vendredi 6 mars, celui-ci a tenu à s’expliquer sur ses vidéos qui ont même été visionnées par des célébrités comme le chanteur canadien, Justin Bieber.

Cyril a avoué que cette histoire était bien un canular : « Il faut que je pousse ma connerie plus loin » a déclaré dans son live le jeune homme à ses abonnés, l’internaute ayant précisé « s’être laissé guider » par ces derniers. Si Cyril affirme avoir tout mis en scène concernant les billes dans les canalisations, ses voisins ainsi que les services de la mairie et sa fausse lettre, le jeune homme affirme toutefois avoir réellement bouché ses propres canalisations.

Si celui-ci pensait acquérir un peu de notoriété avec son canular, par sûr que ce dernier ne fasse rire tout le monde… A commencé par le maire de la commune qui a en effet précisé à nos confrères, avoir porté plainte à la gendarmerie pour « faux ».