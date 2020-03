Posted by Christine Hochet on. Updated:

Avec les règles drastiques qui ont été mises en place sur tout le territoire, les boîtes de nuit, les salles de projection, les représentations théâtrales, les brasseries, les établissements scolaires de danse et autres endroits semblables seront fermés jusqu’au 3 avril 2020.

Selon BFMTV, un dispositif d’une grande envergure en Europe : plus de quinze millions de citoyens du nord de l’Italie ont été mis en quarantaine dans la soirée de samedi à dimanche pour empêcher le coronavirus de se répandre. Les entrées et sorties qui vont de Milan, chef-lieu industriel du territoire, jusqu’à Venise, importante ville touristique, sont dorénavant très restreints, d’après un arrêté du Ministère .

Cette procédure drastique prise dans le territoire européen, le plus cruellement atteint par le coronavirus, qui s’associe à cette mise en place à la contrée chinoise du Hubei où le coronavirus, a débuté en décembre 2019 (156 millions de citoyens confinés pendant quarante jours).

Salles cinématographiques, représentations théâtrales, établissements scolaires et brasseries seront fermées

En Italie, plus de 1200 cas ont été enregistrés durant ces deux derniers jours, ainsi qu’une trentaine de morts, ce qui porte le chiffre à 233. Le ministère italien a pris la décision d’envoyer 20.000 personnes supplémentaires dans ces centres hospitaliers, ce qui donnera la possibilité d’augmenter la quantité de lits qui passera de 5.000 à 7.500 dans le service des soins intensifs. Quant aux manifestations en plein air, celles-ci sont toujours supprimées ou repoussées : la course de Barcelone qui devait avoir lieu le 15 mars est reportée au 15 octobre.

La Hongrie a supprimé le festival du 15 mars à Budapest. D’autre part, une dizaine de territoires n’ont pas ouvert leurs écoles. Par conséquent, 300 millions d’étudiants ne vont pas pouvoir aller en cours pendant plusieurs mois.

La progression du coronavirus est très inquiétante

La progression du coronavirus se propage très rapidement. Elle est devenue très inquiétante selon l’association Internationale de l’Hygiène : ce qui porte le nombre à 94 pays frappés par le covid-19. Ce qui veut dire aujourd’hui que le nombre de décès est de 3 500 à travers le monde.

L’Amérique latine regrette son principal mort, un individu de 64 ans, décédé à Buenos Aires en Argentine. L’Île de Malte et le Paraguay ont déclaré une nouvelle propagation. L’Île des Maldives a décelé ses premières contaminations au sein des employés d’une auberge luxueuse sur une Île à plus de 150 kilomètres du chef-lieu Malé et la Bulgarie a aussi compté deux personnes contaminées par le coronavirus.

Cinquième pays le plus contaminé, la France enregistrait une quinzaine de décès et 949 personnes atteintes par le coronavirus samedi en fin de journée. La Chine a déclaré une vingtaine de morts ce dimanche, ce qui porte le nombre de décès à 3.097 dans le territoire. Avec plus de 7.000 morts, la Corée du Nord, est le territoire le plus atteint avec la Chine.

Ensuite l’Iran, ou une vingtaine de morts et 1076 intoxications durant ces deux derniers jours ont été comptés, faisant un bilan des décès à 145 et 5 823 personnes contaminés par le coronavirus. Dans le monde, les habitants se jettent sur les protections, les antiseptiques ou encore les chemises, uniques protections pour se protéger du coronavirus, car il aucun remède n’est encore fiable à 100 % pour le moment.