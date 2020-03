Posted by La Rédaction on. Updated:

Se garer dans une grande ville française comme Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux est devenu une mission pour des millions d’automobilistes.

Chaque jour de la semaine, c’est la même chose… Des embouteillages monstres qui se forment dans les grandes agglomérations françaises et qui ont tendance à nous agacer.

Un trajet de 5 km qui pourrait être fait en une dizaine de minutes le weekend, se transforme en un véritable calvaire pendant la semaine. La faute à un important trafic dans les grandes villes de France comme Paris, Lyon, Marseille ou encore Bordeaux. Face à cela, les villes s’organisent et tentent de mettre tout en œuvre pour limiter la circulation et conseiller aux français d’utiliser des solutions alternatives.

Aujourd’hui, avec les nouveaux moyens de mobilité, les français peuvent donc troquer leur véhicule contre des vélos électrique, trottinette. Certains plus motivés préconisent la course à pied pour se rendre à leur lieu de travail. Pour d’autres, la voiture reste leur outil de travail numéro un (Ex : livreurs, taxis, commerciaux…).

Pour contrer ce problème, plusieurs communes sont donc de plus en plus nombreuses à investir dans la création de parkings en sous-sol. Plus discrets mais plus couteux, ces derniers permettent toutefois aux conducteurs d’éviter de tourner des heures en centre ville pour y espérer trouver une place.

Comme pour Lyon dont le prix parking aeroport Lyon démarre à 4 € la journée, de nombreux parking intérieur ont émergé à des prix raisonnables dans la capitale parisienne ou encore à Marseille et Bordeaux.