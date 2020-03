Posted by Marianne-Ségolène Gindrey on. Updated:

Ce soir le Président de la République, va devoir s’exprimer sur la situation à propos du Co-vid 19.

Le coronavirus touche déjà en France plus de 1000 personnes dont une centaine de morts au moins.

Des élus locaux et nationaux sont y compris sujets à la pandémie.

Des mesures existent déjà comme les vérifications sanitaires à nos frontières , le fait de se laver les mains et si nous sommes touchés il nous faut un masque.

Des événements ont déjà été annulés à cause du virus et les français attendent ce soir de notre président des mesures plus sûres pour éviter d’autres cas de maladie et décès.

La prise de parole du président se fera dès 20h00 depuis l’Élysée.