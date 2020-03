Coronavirus en France : Les personnages âgées invitées à se confiner

Posted by La Rédaction on. Updated:

Dans l’une des mesures fortes annoncées par Emmanuel Macron ce jeudi 12 mars, les personnes âgées sont invitées à limiter leurs déplacements.

Ce jeudi, Emmanuel Macron s’est exprimé sur les mesures fortes du gouvernement à la suite de l’arrivée massive de l’épidémie du Coronavirus en France.

Outre la fermeture de tous les établissements du territoire dès lundi, d’autres mesures ont été prises par le Président de la République afin de freiner la contamination. Dans son allocution de plusieurs minutes, le chef de l’État invite les personnages âgées de plus de 70 ans et celles atteintes de maladies chroniques respiratoires à limiter leurs déplacements et de privilégier le confinement.

Emmanuel Macron qui demande à ces dernières de « rester autant que possible dans leurs domiciles et limiter leurs contacts au maximum ». Il n’est toutefois pas interdit de « faire ses courses » comme l’a précisé Emmanuel Macron.

Pour cette mesure exceptionnelle, le Président a demandé aux Français de prendre régulièrement des nouvelles de leurs proches en les appelants ou en leurs écrivant mais déconseille toutefois à ces derniers de se rendre sur place pour leur sécurité.