Dans un communiqué publié ce vendredi, le groupe américain Disneyland vient d’annoncer la fermeture de l’ensemble de ses parcs dont celui de Paris. D’autres parcs ont également annoncés ces mêmes mesures.

Suite aux mesures gouvernementales qui ont récemment annoncé l’interdiction des rassemblements de plus 100 personnes en France, plusieurs parcs d’attractions ont fermé leurs portes pendant plusieurs jours.

A commencé par le parc Disneyland Paris qui est fermé depuis ce samedi 14 mars. Dans un communiqué publié sur le site français, le groupe américain explique : « Faisant suite aux dernières mesures annoncées par les autorités françaises, la fermeture temporaire des Parcs Disneyland et Walt Disney Studios sera effective dès le samedi 14 Mars matin jusqu’à la fin du mois. »

La direction du parc assure que les personnes qui avaient réservé leurs billets à l’avance seront remboursées. Des s reports de dates pourront aussi être possible. « Soyez assurés que toutes vos demandes de remboursement ou de report seront prises en charge le plus rapidement possible » fait savoir le parc.

Les personnes ayant réservé un séjour dans un des hôtels du parc « pour une arrivée jusqu’au 1er juin 2020, auront jusqu’au 15 avril 2020 pour le reporter ou l’annuler sans frais. » Pour celles qui souhaitent reporter leur séjour « pour une date d’arrivée avant le 15 octobre 2020 » Disneyland offrira la possibilité de réserver au même prix (hors transport).

Le parc du Futuroscope fermé dès lundi !

Face à la progression grandissante du virus sur notre territoire, d’autres parcs ont également pris les mêmes mesures. C’est le cas du Futuroscope de Poitiers qui a annoncé sa fermeture temporaire à compté du 16 au 31 mars. Dans un communiqué, la direction invite ses visiteurs à se renseigner sur le site du parc, concernant l’évolution de la situation. « A ce jour, la fermeture temporaire est programmée du 16 au 31 mars. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site futuroscope.com et nos réseaux sociaux, afin de suivre l’évolution de la situation. » peut-on lire.

La encore, le parc offre la possibilité aux personnes ayant réservé leur visite durant cette période, de la reporter à une date ultérieure, dans la mesure où cela est possible. Pour ce qui est des séjours, le parc explique : « Si vous avez réservé un séjour ou une visite durant cette période, conformément à nos conditions de vente disponibles ici et en application du Code du Tourisme, les circonstances exceptionnelles et inévitables actuelles nous obligent à annuler votre réservation. » précisant que « Si le report ne vous convient pas, nous procéderons au remboursement intégral des paiements reçus, dans un délai de 14 jours. »

Le Futuroscope est fermé temporairement à partir du lundi 16 mars matin et ce jusqu’au mardi 31 mars inclus, dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19.

Le Jardin d’Acclimatation reste ouvert tout en se pliant aux conditions sanitaires

Le Jardin d’Acclimatation ne ferme pas ses portes au public. Le parc précise toutefois que plusieurs attractions en intérieur sont fermées « afin de se conformer aux directives de santé données par les pouvoirs publics. » explique la direction du parc.

Le ZooParc de Beauval reste ouvert

De son côté, le parc animalier de Beauval maintient son ouverture tout en expliquant avoir « pris cette crise très au sérieux. ». Le parc dont l’ensemble de ses activités se déroulent en extérieur, expliquent : « Nos visiteurs se répartissent naturellement dans notre parc de plein air, d’une superficie de 40 hectares, permettant une visite fluide. » ajoutant que « le parc est équipé de nombreux points permettant de se laver les mains avec du savon. Nous renforçons la fréquence de nettoyage de ces espaces par nos agents de propreté. »

Beauval et ses hôtels restent ouverts pour le moment et nous sommes en liaison étroite avec les autorités de l'Etat.

Les parcs Astérix, Puy du Fou, Nigloland ou encore Le Pal n’ont pas encore communiqué sur leurs intentions de fermeture, sachant que ces derniers ne sont pas encore ouverts.