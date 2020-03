Posted by Jérémy R. on. Updated:

Ce dimanche, de nombreux français ont profité d’une journée ensoleillée pour se promener dans les parcs ou encore pour y pique-niquer.

Si il pouvait s’agir d’une journée ordinaire, cela aurait été presque normal sauf que le pays traverse actuellement une importante crise sanitaire liée au Coronavirus…

Certains français ne semblent pas encore mesurer les danger de l’épidémie en France ?

Depuis ce samedi 14 mars, la France est entrée en stade 3, face à la progression massive du Covid-19 dans le pays. Le Premier Ministre, Édouard Philippe, a annoncé la fermeture des lieux « recevant du public non essentiels notamment les restaurants, bars, cinémas ou encore les boîtes de nuit. »

Les autorités qui depuis ce jeudi soir demandent aux français de limiter leurs déplacements et de privilégier le télétravail dans la mesure où cela est possible suivant l’activité. Le but de ce confinement, étant de faire diminuer au plus vite la progression du Covid-19 qui gagne du terrain sur notre territoire, juste après l’Italie et l’Espagne.

Sauf que certains français ne semblent pas avoir pris conscience des consignes de confinement qui ont été demandées, comme en témoignent ces images tournées ce dimanche par plusieurs journalistes et internautes. Le Parc Montsouris de Paris a été pris d’assaut par de nombreux parisiens qui ont voulu profiter du soleil. Tout comme le canal Saint Martin de la capitale.

Des scènes que l’on a pu retrouver un peu partout dans Paris comme au Marché d’Aligre et ceci malgré la fermeture imposées par le gouvernement concernant les commerces « non-essentiels ».

Restez à la maison

Certaines personnes ont tenté de véhiculer des messages à celles et ceux qui prenaient encore quelques liberté ce dimanche. « Restez à la maison » pouvait-on lire sur la pancarte d’un jeune homme qui se trouvait en bordure de scène, alors qu’une foule de promeneur profitaient ce dimanche soir des derniers rayons de soleil.

Pour rappel, le virus se transmet essentiellement dans les zones peuplées et via les contacts physiques. Les personnes qui ne présentent aucuns signes et qui respectent les mesures de confinement misent en place par le gouvernement, ne présenteront aucuns risques.