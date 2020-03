Posted by La Rédaction on. Updated:

Les candidats de l’émission Big Brother (l’équivalent de Secret Story en France), on appris en direct, l’existence du Covid-19, le virus qui se répand dans le monde entier.

Un confinement à la télévision pour une durée indéterminée. C’est ce à quoi les candidats de l’émission Big Brother en Allemagne, doivent faire face pour ne pas être contaminé.

Enfermé depuis 1 mois et demi dans une villa sous l’œil des caméras, une dizaine de candidats du programme de téléréalité, Big Brother, ignoraient jusqu’à présent l’existence du Coronavirus, qui a déjà fait de nombreuses victimes dans le monde.

La production réagit

Si jusqu’à présent, la production n’avait pas encore annoncé l’existence de cette pandémie dans l’Union Européenne pour ne pas inquiéter les participants, celle-ci a décidé de leur transmettre finalement l’intervention.

L’animateur du programme, qui présente habituellement l’émission depuis un plateau télévisé, s’est rendu à la villa avant de révéler l’existence du virus aux candidats qui se trouvaient derrière une vitre, afin d’éviter toute contamination. Entouré par le médecin du programme, l’animateur a expliqué :

« Il y a une maladie appelée Covid-19 qui s’est répandue à travers le monde ces derniers jours et ces dernières semaines. Cette maladie qui s’appelle le Coronavirus, ressemble un peu à une grippe. ». L’animateur qui est entré un peu plus dans les détails du virus sans pour autant vouloir créer la panique au sein des candidats : « Certains n’ont rien, ou plutôt ne ressentent même pas qu’ils ont une maladie et d’autres ont l’impression d’avoir la grippe. Ce qui peut être dangereux pour les personnes âgées ou fragiles. »

Face à ces révélations, plusieurs des participants se sont montrés très inquiets et ont questionné l’animateur du programme qui a tenté de les rassurer comme il pouvait. L’ensemble des candidats reste donc confiné dans la villa jusqu’à la fin de l’épidémie.

En Allemagne l’épidémie en est à son tout début comme pour la France. Le pays a compté 4.528 nouveaux cas et 16 nouveaux décès depuis ces dernières 24 heures, avec un tout dernier bilan de 19.848 cas de contamination et 60 morts.