[Avant tout, nous tenons à vous rassurer. Le matou va bien et c’était important de vous le préciser avant la lecture de cette publication.]

Elle ne pensait sûrement pas rencontrer autant de succès sur FB après la mise en ligne de sa vidéo.

Marie, jeune Hazebrouckoise s’est transformée en DJ pendant la période de confinement mais c’est son félin qui a moins apprécié la prestation de la jeune femme.

Marie, demi-centre de l’équipe féminine de Hand Ball du club Hazebrouck 71, est en ce moment dans la même situation que des milliers de français, c’est à dire confiner auprès de sa famille dans la région des Hauts-de-France. Pour passer le temps, la jeune femme s’est transformée en DJ le temps de quelques minutes pour un moment de rigolade.

Dans la vidéo publiée sur FB ce vendredi soir par sa maman Valérie, Marie a donc fait semblant de mixer sur une table de repassage, avec des verres en plastique et deux passoires pour imiter les fameuses platines de mixage.

Musique à fond et casque vissé sur la tête, la jeune fille qui joue son rôle à fond suit la musique tout en marquant le rythme avant d’appuyer sur le bouton du fer à repasser. Un « Pshhhtt » que le chat qui se trouvait également sur la table à repassé, ne vas pas apprécier.

Le félin bondit de la table avant de disparaître de la vidéo sous les regards amusés de la jeune femme qui ne pensait pas que son animal allait avoir autant peur.

Le matou va bien !

Contacté par notre rédaction, Valérie nous fait savoir que Miguelle, la chatte va bien ! « Elle a été surprise et nous aussi ! elle est en pleine forme aucun problème » nous explique la maman de Marie.

La famille ne s’attendait pas à ce que la vidéo devienne aussi virale en l’espace de quelques heures. « C’était pour partager avec mes amis sur Facebook afin de les faire sourires en cette période difficile pour ceux qui sont confinés et pour ceux qui soignent, nourrissent, sécurisent notre pays en ce moment. On a tous des amis dans cette situation ! Mais effectivement c est aller un peu plus loin.. » conclut Valérie.