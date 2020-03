Posted by La Rédaction on

La réaction de Christiane, originaire de Nice, en train de bronzer sur sa serviette de bain sur une plage niçoise, en pleine période de confinement, a suscité une énorme vague d’indignation de la part des internautes.

Alors que les Français ont pour obligation de rester confiné chez eux (sauf pour des sorties de première nécessité), certains d’entre eux ne semblent pas avoir pris conscience des mesures imposées par le gouvernement.

« Quel merdier, c’est con ! »

Preuve en est avec Christiane, une niçoise qui a été récemment interviewée par un journaliste de Nice Matin. La femme qui était tranquillement en train de bronzer sur sa serviette, apprend avec stupéfaction que des mesures ont été annoncées concernant la fermeture de la plage par arrêté préfectoral.

« Quel merdier, c’est con. Moi je peux pas rester confinée dans mon appartement. Qu’est ce qu’ils vont faire les gens, puisqu’on n’a pas le droit de sortir en plus ? C’est débile ce truc. » s’exclame cette dernière.

La femme qui a déjà été verbalisée dans la même journée, d’une amende de 135 € d’amende, ne semble pas avoir pris conscience de la situation.

« La plage va fermer ? Mais qu’est-ce qu’ils vont faire les gens puisqu’on n’a pas le droit de sortir en plus ? » La réaction… déroutante … de Christiane qui apprend la fermeture des plages #Nice06 #CoronavirusFrance pic.twitter.com/zZ2yFmEDki — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) March 19, 2020

Une attitude complètement irresponsable

Et quant le journaliste lui explique que la fermeture de la plage sert à éviter la propagation du virus, Christiane répond : « De toute façon, les trois quarts des gens qui se promènent, ils n’ont pas de masque, ils se mettent des gants, enfin bref… » avant que cette dernière n’ajoute « …Mais apparemment les gens ils ont rien, je sais pas moi, c’est surtout les plus faibles enfin de compte à qui il s’attaque ce virus. »

Un comportement inconscient qui n’a pas tardé à suscité de nombreuses critiques de la part des internautes qui ont vivement réagi après la publication de cette vidéo sur les réseaux sociaux.

« J’ai envie de lui hurler dessus qu’il y a des gens qui meurent de cette maladie et que le confinement c’est pas fait pour être marrant à vivre, qu’il FAUT laisser son petit confort de côté et se confiner pour se protéger et protéger les autres. Bordel ce que ça m’énerve ! » lui répond une internaute.

« Elle a qu’a venir nous aider dans les hôpitaux… c******! » lui répond une infirmière qui est en première ligne du coronavirus.

Le Préfet Alpes Maritimes a également réagit à cette vidéo, qualifiant d’ « aberrante », l’attitude cet l’habitante. « elle est irresponsable, dangereuse et stupide #RESTEZCHEZVOUS » a ajouté le Préfet sur sa page officielle Twitter.