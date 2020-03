Les outils automobiles les plus importants

[Article Sponsorisé]

Jeux d’outils

Même si vous avez une voiture neuve, vous pouvez vous retrouver dans une situation dans laquelle vous devez effectuer une réparation, même mineure. Dans ce cas, et en fonction du problème que vous rencontrez, certains outils seront nécessaires.

Vous pouvez vous procurer les quelques-uns dont vous avez besoin ou acheter un jeu d’outils complet. Les magasins en ligne proposent une énorme variété de ces jeux, des petits jeux bon marché dans un boîtier plat aux énormes coffres ou

armoires pour stations-service. En fonction du type et de la taille de votre voiture, vous aurez besoin d’un jeu d’outils de taille moyenne qui contient les éléments suivants :

• Clés plates et tubulaires.

• Divers tournevis : tournevis courts et longs de type Philips, plat ou à douille.

• Clés hexagonales.

• Clés à douille à cliquet. Ces outils possèdent plusieurs tailles de carré d’entraînement : ¼, ½, 1 pouces et autres.

• Une clé à molette. Ces outils peuvent être de plusieurs taille et sont généralement marqués de la taille maximale d’ouverture de la mâchoire.

• Douilles et douilles de mèche de différentes tailles.

• Une clé dynamométrique. Cet outil est irremplaçable pour serrer les

écrous de roue, les éléments du moteur, les bougies d’allumage et autres pièces à un couple donné.

• Une clé en croix. En général, le constructeur du véhicule en fournit des versions simples de ces outils avec la voiture.

• Pinces. Il est bon d’avoir une pince universelle, une pince à bec courbé et une pince à long bec dans un kit.

• Un maillet en caoutchouc. Il aidera à retirer les éléments de suspension coincés ou à débosser.

Conseils de choix

Alors pourquoi acheter un kit ? Tout d’abord, un jeu d’outils correctement choisi viendra dans un boîtier bien organisé dans lequel seront rangés tous les outils. Tous les outils tiennent dans un seul boîtier, ce qui est pratique à garder dans le coffre de la voiture par exemple.

Aussi, vous n’aurez pas à chercher chaque pièce dans un magasin différent. Assurez-vous que les outils du kit que vous avez l’intention d’acheter sont correctement sécurisé et que le boîtier est durable. Prenez en compte le fait que les clés à douille, es clés plates et tubulaires sont fabriquées aux tailles métriques ou SAE. Les outils de haute qualité sont en alliages haute résistance, principalement en acier chrome-vanadium (marqués Cr-V ou CrV).

