Décès de Pierre Bénichou à l’âge de 82 ans

Il était l’un des membres phare des Grosses Tetes. Pierre Bénichou s’est éteint à l’âge de 82 ans.

Selon les informations de RTL, le journaliste Pierre Bénichou est mort à l’âge de 82 ans.

« C’est avec une immense tristesse que nous avons appris aujourd’hui le décès de notre ami Pierre Benichou. Toutes nos pensées vont pour lui et sa famille. Bye notre Pedro, Roi du Tango… » expliques nos confrères.

Ces derniers qui n’ont toutefois pas précisé les circonstances de son décès. Pierre Bénichou était un journaliste et acteur français. Il avait notamment collaboré pour le magazine Le Nouvel Observateur et participé à plusieurs émission de télévisions et de radio dont les Grosses Têtes sur RTL.

