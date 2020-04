Posted by Jérémy R. on. Updated:

L’Air Max Day souffle sa sixième bougie. A cette occasion, le site de vente JD Sports France a lancé un jeu pour célébrer cette journée.

Un anniversaire comme celui-ci, ça ne se rate sous aucun prétexte !

Lancée en 2014, la journée Air Max se tient chaque 26 mars pour célébrer l’anniversaire de la célèbre mais surtout originelle Air Max 1, sortie en 1987. Pour l’occasion, JD Sports France a lancé un jeu ludique permettant d’identifier les nouvelles Air Max 2090.

C’est via deux puzzles que les équipes de JD proposent aux internautes d’identifier ces nouvelles paires en mode « Où est Charlie ? ».

Pour jouer, rien de plus simple : Rendez-vous sur le site de JD Sports France.

Air Max : Une histoire qui marche !

Pour rappel, l’Air Max a été introduite pour la première fois par Nike en 1978, il y a plus de 40 ans. Depuis sa création, le modèle Air Max est devenu sans doute le plus célèbre et le plus reconnaissable de tous les temps.

Pour cette année 2020, c’est la paire d’Air Max 2090 qui a été dévoilée. En plus de ce nouveau modèle, Nike a proposé plusieurs autres modèles que vous pouvez retrouver ici.

Et vous, trouverez-vous chaussure à votre pied ?