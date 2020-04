Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le chanteur qui est en ce moment confiné comme tous les français, affirme avoir été touché par le Coronavirus.

Dans un entretien exclusif qu’il a donné auprès de nos confrères de France Info, Patrick Bruel explique s’être battu contre la maladie durant plusieurs jours.

Après ces quelques jours compliqués, Patrick Bruel a raconté avoir « vraiment passé un sale moment ». Le chanteur qui a expliqué qu’il souhaitait désormais se tourner vers l’avenir, précisant « On ne sort pas indemne d’une telle histoire, d’une telle aventure, d’une telle tragédie. »

Patrick Bruel rassure ses fans sur les réseaux sociaux

Une information que ce dernier a confirmé auprès de ses abonnés via son compte Instagram, tout en les rassurants : « Les amis, pas d’inquiétude, tout va bien. Suite à mon interview sur France Info, les médias relayent le fait que j’ai eu le coronavirus. Oui, en effet, je l’ai eu mais j’ai eu aussi la chance de plutôt bien réagir. Après quelques jours de fièvre, toux et fatique, je vais mieux désormais beaucoup mieux. » a-t-il déclaré puis d’ajouter « Je suis de tout cœur ce soir avec les gens durement touchés, ainsi qu’avec tout le personnel soignant qu’on ne remerciera jamais assez. »

Patrick Bruel donne des concerts depuis chez lui sur les réseaux sociaux

Comme de nombreux artistes, Patrick Bruel partage des moments avec ses fans sur les réseaux sociaux.

Depuis son appartement parisien, le chanteur donne de petits concerts live, des moments très appréciés par ses fans qui sont nombreux à se connecter deux à trois fois par semaine pour savourer un instant précieux avec leur artiste. « C’est un rendez-vous qui est agréable et touchant, qui est relayé et qui peut être parfois utile. On fait beaucoup d’appel aux dons, on envoie des messages à des hôpitaux et aux aides-soignants. »